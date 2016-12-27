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Высшие спортивные звания присвоены саратовским судьям

Новости / Спорт
Высшие спортивные звания присвоены саратовским судьям

Вчера министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подписал приказ о присвоении спортивного звания «Спортивный судья всероссийской категории».

В соответствии с Положением о спортивных судьях, утверждённым приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. №913 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09 февраля 2016 г., регистрационный № 41033) квалификационные категории "Спортивный судья всероссийской категории" присвоены:

Самбо
Ерокин Виталий Алексеевич

Зотов Валерий Иванович

Шахматы

Ивакин Александр Фёдорович.

(Сообщает пресс-служба министерства молодежной политики, спорта и туризма области)