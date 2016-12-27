Мобильная альтернатива комбинации «112»

просмотров: 119

Но почти у всех людей есть смартфоны, а значит, процесс оповещения можно во многом автоматизировать. Сделать доступным даже для тех, кто по разным причинам уже не в состоянии набрать «112».Для этого МЧС России в 2012 году разработало, а недавно – существенно обновило – приложение «Мобильный спасатель». Как и было сказано выше, оно позволяет через минимум действий передать нужным службам и людям необходимую информацию о происшествии.Основная часть интерфейса программы – большая красная кнопка. Нажатие на неё вызывает оператора Единой службы спасения, а также сообщает ему геолокационные данные заявителя. При этом даже если не удастся сказать, что произошло, спасатели будут хотя бы примерно знать, где произошла беда. Одновременно люди из списка «Экстренных контактов» получат смс-ки о том, что их родственник или знакомый нуждается в помощи.Имеется и функционал для тех, кто оказался рядом. Это инструкция по оказанию первой помощи, перечень ближайших медицинских, пожарных и спасательных организаций (определяется также путём геолокации).В число персональных данных, заполняемых пользователем приложения, входит номер телефона, адрес электронной почты, фамилия и имя, а также группа крови, резус-фактор и хронические заболевания.Дополнительную информацию о «Мобильном спасателе» можно получить на специальном сайте приложения, а скачать его – в официальных магазинах iOS, Android и Windows Phone.