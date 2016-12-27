27 декабря 2016 01:07 ВТОРНИК
Новости
19:05 | 26 декабря
Мобильная альтернатива комбинации «112»
17:11 | 26 декабря
В январе жители города смогут узнать «Легенды Саратовского театра драмы»
16:03 | 26 декабря
Саратовская мэрия озвучила расписание городского транспорта в Новогодние и Рождественские праздники
15:05 | 26 декабря
Бывшая сотрудница банка в Пугачевском районе осуждена за мошенничество
14:07 | 26 декабря
В Саратове прошла Национальная елка
13:00 | 26 декабря
В Калининском районе устанавливаются обстоятельства смерти мужчины
12:03 | 26 декабря
Обращение правоохранительных органов к гражданам: «Будьте бдительны и осторожны»
10:12 | 26 декабря
Главная елка открылась в Саратове
09:23 | 26 декабря
Победителями "Синей птицы" стали саратовцы
16:40 | 23 декабря
В старинном трамвае на Волжской начались экскурсии
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В январе жители города смогут узнать «Легенды Саратовского театра драмы»

Новости / Культура
В январе жители города смогут узнать «Легенды Саратовского театра драмы»

Саратовский академический театр драмы приглашает зрителей познакомиться с настоящей и прошлой жизнью Академдрамы, историей создания его лучших спектаклей, подробностями режиссерских замыслов и актерской работы над ролями мирового репертуара.

"Если вы хотите познакомиться с записями репетиций и редкими материалами, узнать, как проходит процесс создания театральных постановок, ведутся поиски жанров и различного сценического языка, словом – всё то, что остается, как правило, вне поля зрительского зрения, – приглашаем принять участие в цикле вечеров под названием «Легенды Саратовского театра драмы».

В январе мы впервые откроем для вас неизвестные страницы нашего театрального архива, чтобы рассказать о спектаклях и людях, определявших художественные поиски коллектива на протяжении нескольких десятилетий. Вспоминая давнее и близкое прошлое, мы постараемся сделать все, чтобы это путешествие стало для вас увлекательным и полезным.

Наши встречи в этом сезоне будут проходить с января по июнь, один раз в месяц, по субботам, в Музее театра.

А начнем мы с отечественной классики, с великого Николая Васильевича Гоголя. Потому что спектакль, созданный и горячо обсуждавшийся в далеком 1983-м, позволяет нам искать ответы практически на все вопросы, обращенные к театру
сегодня.

«Ревизор» в постановке Александра Дзекуна

Призрак Гоголя. Живопись как сценография. Тень Мейерхольда. Оскорбление чувств филологов. Портрет Райх. Приезд Рудницкого. Живая лошадь. Хлестаков как Х. Эраст Гарин. Максим Суханов. Донос Земляники. Городничий Бонапарт.

Автор цикла Ольга Харитонова.

Первая встреча состоится 21 января 2017 г. в 17.00 в музее театра.

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра (зарегистрироваться смогут не более 30 человек)", - сообщает пресс-служба театра.