В январе жители города смогут узнать «Легенды Саратовского театра драмы»

просмотров: 101

"Если вы хотите познакомиться с записями репетиций и редкими материалами, узнать, как проходит процесс создания театральных постановок, ведутся поиски жанров и различного сценического языка, словом – всё то, что остается, как правило, вне поля зрительского зрения, – приглашаем принять участие в цикле вечеров под названием «Легенды Саратовского театра драмы».В январе мы впервые откроем для вас неизвестные страницы нашего театрального архива, чтобы рассказать о спектаклях и людях, определявших художественные поиски коллектива на протяжении нескольких десятилетий. Вспоминая давнее и близкое прошлое, мы постараемся сделать все, чтобы это путешествие стало для вас увлекательным и полезным.Наши встречи в этом сезоне будут проходить с января по июнь, один раз в месяц, по субботам, в Музее театра.А начнем мы с отечественной классики, с великого Николая Васильевича Гоголя. Потому что спектакль, созданный и горячо обсуждавшийся в далеком 1983-м, позволяет нам искать ответы практически на все вопросы, обращенные к театрусегодня.«Ревизор» в постановке Александра ДзекунаПризрак Гоголя. Живопись как сценография. Тень Мейерхольда. Оскорбление чувств филологов. Портрет Райх. Приезд Рудницкого. Живая лошадь. Хлестаков как Х. Эраст Гарин. Максим Суханов. Донос Земляники. Городничий Бонапарт.Автор цикла Ольга Харитонова.Первая встреча состоится 21 января 2017 г. в 17.00 в музее театра.Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра (зарегистрироваться смогут не более 30 человек)", - сообщает пресс-служба театра.