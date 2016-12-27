Саратовская мэрия озвучила расписание городского транспорта в Новогодние и Рождественские праздники.

просмотров: 78

"Для обслуживания населения г. Саратова в Новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года, а также проведения в ночь с 6 на 7 января 2017 года Православного праздника – Дня Рождества Христова, в соответствии с Положением об организации транспортного обслуживания населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории МО «Город Саратов», организуется работа пассажирского транспорта на городских автобусных маршрутах.Так, в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года будут задействованы маршруты: 2Д, 3, 6, 8А, 9, 11, 33, 42, 53, 55, 57, 58, 64Д, 73, 85, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 105.В ночь с 6 на 7 января 2017 года обслуживать население будут также следующие маршруты: 2Д, 3, 8А, 9, 11, 33, 42, 42К, 46, 57, 58, 73,76, 79, 90, 93, 94, 95, 97, 105.Что касается выпуска подвижного состава городского электротранспорта, то в новогоднюю и рождественскую ночи будут задействованы следующиетрамвайные маршруты: 3, 7, 8, 9, 10, 11, а также троллейбусные маршруты 1, 3, 5, 10, 15, 16.Работа по указанным автобусным маршрутам будет осуществляться с 22.00 час 31 декабря 2016 года до 3.00 час 1 января 2017 года и с 22.00 час 6 января 2016. Электротранспорт будет работать всю ночь".