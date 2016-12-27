Бывшая сотрудница банка в Пугачевском районе осуждена за мошенничество
Собранные Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей сотруднице одного из банков города Пугачева 52-летней Нине Александровой.
Она признана виновной в совершении 3 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
По версии следствия, в 2016 году Александрова, занимая должность менеджера одного из банков города Пугачева, трижды совершила хищение денежных средств кредитного учреждения на общую сумму свыше 19 тысяч рублей, путем совершения незаконных операций по расчетным счетам физических лиц, которые согласия на проведение подобных операций не давали.
Факты мошеннических действий выявлены сотрудниками УБЭП и ПК ГУ МВД России по Саратовской области совместно со службой безопасности банка.
В ходе расследования Александрова признала вину в инкриминируемых ей деяниях, причиненный ущерб возместила в полном объеме.
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.