В Саратове прошла Национальная елка

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На территории нашего города проживают представители свыше 130 национальностей. Именно они стали главными гостями сказочного представления во Дворце культуры «Россия».Посетивший это праздничное мероприятие глава города Валерий Сараев, тепло поздравил детей и их родителей с наступающим Новым годом: «Этот год прошел под девизом «Саратов - наш общий дом». Пусть же в нашем общем доме всегда будет уютно, тепло и светло. Желаю вам мира, благополучия, добра, и чтобы в новогоднюю ночь исполнились все ваши желания!».У красавицы-елки Дед Мороз со Снегурочкой провели конкурсы, ребята традиционно «зажгли» праздничные огни и покружились в хороводе.Творческими силами Дворца культуры «Россия» был подготовлен спектакль «Как Петух и его друзья Новый Год искали», который, судя по аплодисментам, очень понравился детям.По окончании мероприятия, всем малышам вручили новогодние подарки.«Дети получили море эмоций, праздник удался, за все это - огромное спасибо администрации города, лично Валерию Николаевичу Сараеву, организаторам - ДК «Россия», которые всегда проводят замечательные мероприятия», - поделилась впечатлениями президент национально-культурного центра закавказских народов «Кавказ» Эмилия Шария.«Этот праздник - пример того, что город уделяет большое внимание межнациональным отношениям, общественной жизни. Будем надеяться, что сегодняшняя встреча станет доброй традицией, что мы еще не раз соберемся в стенах этого здания и встретим Новый год!», - прокомментировал Марат Бисенгалиев, руководитель национальной культурной автономии казахов Саратовской области.Праздник проводился в рамках мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных отношений.