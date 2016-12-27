В Калининском районе устанавливаются обстоятельства смерти мужчины
Следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме одного из населенных пунктов Калининского района тела 80-летнего местного жителя с огнестрельным ранением грудной клетки.
25 декабря 2016 года в дневное время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме по месту своего жительства тела 80-летнего хозяина жилища. В ходе осмотра места происшествия следователями изъято гладкоствольное ружье и боеприпасы к нему, предсмертная записка не обнаружена. Со слов родственников, ранее мужчина неоднократно высказывал мысли суицидального характера.
В настоящее время назначено судебно-медицинское исследование. Следователями тщательно изучается личность погибшего, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.