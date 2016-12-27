Обращение правоохранительных органов к гражданам: «Будьте бдительны и осторожны»

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"Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите и обеспечению безопасности окружающих его людей.Угрозу общественной безопасности могут представлять взрывные устройства, закамуфлированные под привычные для всех нас бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. д. Их обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах.При обнаружении подозрительных предметов, необходимо соблюдать следующие меры безопасности.- Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания; если владелец не установлен – зафиксировав время обнаружения, немедленно сообщите о находке в правоохранительные органы по телефонам дежурных служб ГУ МВД по Саратовской области (02, с мобильного - 102) и УФСБ России по Саратовской области (тел. 37-30-01). Напоминаем, вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" доступен с телефонных аппаратов всех операторов сотовой связи, осуществляющих свою деятельность на территории Саратовской области.- Не курить.- Не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня.- Не трогать руками и не касаться с помощью других предметов.- Не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать.- Место обнаружения предмета немедленно покинуть на максимально удаленное расстояние (от 100 метров и более), обеспечив охрану.- Постарайтесь сделать все возможное, чтобы окружающие люди, сохраняя спокойствие, отошли как можно дальше от находки;- Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации.- Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных.- Не принимайте самостоятельно никаких действий во избежание беды.Родители! Разъясните детям, что любой бесхозный предмет, найденный на улице, в общественных местах или в подъезде, может представлять опасность для жизни!"