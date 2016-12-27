Главная елка открылась в Саратове

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Запоминающимся подарком для саратовцев стало предваряющее церемонию на площади городское новогоднее шествие, стартовавшее одновременно в двух разных точках: от здания цирка по проспекту Кирова и от магазина «Антей» по новой пешеходной зоне на ул. Волжской. Несколько сотен участников в костюмах сказочных героев прошли по центру города, предлагая всем желающим присоединиться. Самых маленьких по маршруту шествия везли паровозики.На Театральной площади для жителей города выступили творческие коллективы с танцевальными композициями. Все вместе саратовцы встретили Деда Мороза и Снегурочку, которые зажгли огни главной елки города. С напутственным словом выступила и.о. главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по социальной сфере Наталья Обрежа. Она пожелала всем удачи и новых свершений в 2017 году, передала сердечные поздравления от главы города Валерия Сараева и вручила Деду Морозу ключ от его дома, который накануне установили на Театральной площади, - сообщает пресс-служба саратовской мэрии.