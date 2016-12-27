Победителями "Синей птицы" стали саратовцы

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Победителями уникального телевизионного проекта ВГТРК в этом году стали сразу двое представителей Саратовской области – 10-летняя барабанщица Екатерина Филимонова из поселка Степное Советского района и 9-летняя саксофонистка Софья Тюрина из г. Балаково.Лидерами отборочных туров конкурса юные саратовские таланты были признаны членами жюри сразу после выступлений, а по инициативе знаменитого пианиста Дениса Мацуева стали участницами джазового трио, созданного в рамках проекта, в который также вошел 12-летний виртуоз-баянист из Приморского края Ростислав Мудрицкий. В результате гран-при конкурса единогласно было присвоено именно этому коллективу. В качестве главного приза победители получили сертификат на 1 миллион рублей и приглашения на участие в международных музыкальных проектах.Кроме этого, впервые были отмечены педагоги одаренных детей – сертификаты на 300 тысяч рублей переданы преподавателю Софьи Тюриной Владимиру Купцову (Детская музыкальная школа №1 г. Балаково) и учителю Екатерины Филимоновой Алексею Мануйлову (Детская школа искусств поселка Степное).Финал конкурса доступен для просмотра на официальном сайте проекта ptica.tv В рамках завершающей программы саратовцы вышли на телевизионную сцену несколько раз. Вместе с Денисом Мацуевым они открыли финальный выпуск, исполнив предновогоднюю джазовую импровизацию «В лесу родилась елочка», барабанщица Екатерина Филимонова показала сольный номер на тему из к/ф «Маска» в сопровождении симфонического оркестра и знаменитого танцовщика Евгения Папунаишвили, а Софья Тюрина в квартете с финалистом проекта баянистом Ростиславом Мудрицким и известными джазменами - заслуженными артистами России братьями Ивановыми удивила виртуозным исполнением музыкальной композиции «Фиеста». По приглашению Дениса Мацуева с этим же номером уже в январе юная саксофонистка отправится в Париж. В это же время талантливая саратовская барабанщица будет выступать в концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве на Рождественском фестивале, организатором которого ежегодно является художественный руководитель Государственного академического камерного «Вивальди-оркестра», народная артистка России Светлана Безродная.- Это фантастическая и одновременно заслуженная победа юных саратовцев, необыкновенную одаренность которых по достоинству оценили организаторы этого уникального телепроекта - рассказала региональный продюсер конкурса, руководитель спецпроектов областной телерадиокомпании Анна Савина. – Все эти полгода, что шла подготовка и сам конкурс, мы поддерживали наших ребят и болели за них, можно даже сказать, что мы «были в тылу», пока они «были на передовой». ГТРК «Саратов» проделала действительно огромную работу! А результатом беспрецедентного по масштабу телевизионного проекта, реализованного в регионе за последнее время, стало участие в конкурсе четырех наших юных земляков! Это абсолютный рекорд среди регионов после Санкт-Петербурга и Москвы! Было трудно, но мы еще раз доказали, что саратовская земля богата на таланты!О проекте:Второй сезон оригинального проекта ВГТРК – Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» стартовал на канале «Россия 1» в середине ноября 2016г. Для его проведения впервые были организованы кастинги в 30 крупнейших городах России. Участие в них приняли тысячи детей от 5 до 15 лет со всей страны. В Саратове прослушивание проходило 27-28 августа в студийном павильоне ГТРК «Саратов». За два дня члены жюри отсмотрели 146 номеров, трое из них стали участниками конкурса, а еще один был показан в рамках спецпроекта «Синяя птица. Кастинг».Сообщает пресс-служба ГТРК "Саратов"