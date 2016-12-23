Александр Логинов одержал победу на "Ижевской винтовке"
Только что в Ижевске в рамках третьего этапа кубка России завершилась индивидуальная гонка у мужчин.
Саратовский биатлонист, ныне представляющий Тюменскую область, был быстр на дистанции и не допустил ни одного промаха на стрельбе. Это позволило ему одержать уверенную победу. Тимура Махамбетова, занявшего второе место, он опередил почти на три минуты.
Напомним, что Александр Логинов только что отбыл двухлетнюю дисквалификацию за допинг. Теперь он борется за возвращение в основную сборную России. Одним из критериев отбора на участие в январский этапах кубка мира является успешное выступление на соревнованиях в Ижевске.
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