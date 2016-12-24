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Завершился конкурс детского творчества «Новый год для тебя»

Новости
Завершился конкурс детского творчества «Новый год для тебя»


Свои таланты продемонстрировали более тысячи юных жителей Саратова в возрасте от 3 до 17 лет.

Конкурсанты представили работы в нескольких номинациях: рисунок на тему «Символ года», декоративно-прикладное творчество, самодельная игрушка и новогодние сказки. Жюри будет оценивать эстетическую и новаторскую составляющую, сложность и технику выполнения, а также литературные таланты ребят.

Итоги конкурса подведут 24 декабря в 12.30 в рамках праздничного мероприятия, которое состоится в актовом зале администрации Фрунзенского района.

Лучшие изделия и поделки представлены на выставке детского творчества в администрации Фрунзенского района. Об этом сообщает министерство образования области.