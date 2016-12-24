На новогодние праздники вводятся дополнительные поезда

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По информации пресс-службы Приволжской магистрали, всего вводится семь дополнительных маршрутов.Поезд № 239/240 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 26, 28 декабря 2016 года и 1, 2, 4, 6, 8 января 2017 года, отправление из Москвы 27, 29 декабря 2016 года и 2, 3, 5, 7, 9 января 2017 года.Поезд № 505/506 сообщением Саратов – Адлер: отправление из Саратова 29 декабря 2016 года и 2 января 2017 года, отправление из Адлера 31 декабря 2016 года и 4 января 2017 года.Поезд № 405/406 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 26, 27, 28, 29 декабря 2016 года и 6, 7, 8 января 2017 года, отправление из Москвы 27, 28, 29, 30 декабря 2016 года и 7, 8, 9 января 2017 года.Поезд № 555/556 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 29 декабря 2016 года, отправление из Москвы 30 декабря 2017 года.Поезд № 209/210 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 7 января 2017 года, отправление из Москвы 8 января 2017 года. Поезд следует через Саратов.Поезд № 217/218 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 7 января 2017 года, отправление из Москвы 8 января 2017 года. Поезд следует через Саратов.Поезд № 563 сообщением Балаково – Москва: отправление из Волгограда 7 января 2017 года, отправление из Москвы 8 января 2017 года. Поезд следует через Саратов.Фото http://ki.ill.in.ua