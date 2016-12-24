В старинном трамвае на Волжской начались экскурсии

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По информации пресс-службы мэрии, размещенный на пешеходной зоне трамвай работал на маршруте №6 и перевозил саратовцев и гостей нашего города от железнодорожного вокзала до пристани. Маршрут «Вокзал-Волга» проходил как раз по улице Волжской (в то время – Армянской).В настоящее время старинный трамвай уже работает как экскурсионный объект. Накануне состоялась первая экскурсия, в ней приняли участие школьники и учителя, а организатором выступил городской культурный центр имени П. А. Столыпина.Экскурсовод рассказал гостям об истории трамвайного сообщения, в частности о том, что первые вагоны были на лошадиной тяге и только в начале двадцатого века в Саратове появились линии, работающие от питания электричеством.Посетить экскурсию могут все желающие. Двери старинного трамвая будут открыты шесть дней в неделю, кроме воскресенья, с 12 00 до 15 00 часов дня.