24 декабря 2016 17:33 СУББОТА
Новости
16:40 | 23 декабря
В старинном трамвае на Волжской начались экскурсии
15:56 | 23 декабря
Завершился конкурс детского творчества «Новый год для тебя»
15:09 | 23 декабря
На новогодние праздники вводятся дополнительные поезда
14:03 | 23 декабря
Александр Логинов одержал победу на "Ижевской винтовке"
13:40 | 23 декабря
Поставлена точка в нашумевшем деле о "цыганской свадьбе"
12:57 | 23 декабря
В Саратове открылась выставка прикладного детского творчества
12:10 | 23 декабря
На рынке Энгельса продавали спиртосодержащую продукцию сомнительного происхождения
11:24 | 23 декабря
На сельхозрынке в пос. Юбилейный пройдет расширенная предновогодняя ярмарка
10:39 | 23 декабря
В Ленинском районе пройдет новогодний шоу-карнавал
09:50 | 23 декабря
В области горели магазин и склад
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В старинном трамвае на Волжской начались экскурсии

Новости
В старинном трамвае на Волжской начались экскурсии

Его двери открыты для всех желающих.

По информации пресс-службы мэрии, размещенный на пешеходной зоне трамвай работал на маршруте №6 и перевозил саратовцев и гостей нашего города от железнодорожного вокзала до пристани. Маршрут «Вокзал-Волга» проходил как раз по улице Волжской (в то время – Армянской).

В настоящее время старинный трамвай уже работает как экскурсионный объект. Накануне состоялась первая экскурсия, в ней приняли участие школьники и учителя, а организатором выступил городской культурный центр имени П. А. Столыпина.

Экскурсовод рассказал гостям об истории трамвайного сообщения, в частности о том, что первые вагоны были на лошадиной тяге и только в начале двадцатого века в Саратове появились линии, работающие от питания электричеством.

Посетить экскурсию могут все желающие. Двери старинного трамвая будут открыты шесть дней в неделю, кроме воскресенья, с 12 00 до 15 00 часов дня.