Поставлена точка в нашумевшем деле о "цыганской свадьбе"

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в конце ноября 2015 года в одном из частных домов города Пугачева обвиняемая дважды вступила в половое сношение с мальчиком 12-летнего возраста, с которым она якобы "заключила брак по цыганским обычаям". После этого она забеременела и в июле 2016 года родила сына.В ходе следствия сотрудниками территориального подразделения СК внесены представления в органы системы профилактики Пугачевского района об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, вызванных ненадлежащим контролем за семьей потерпевшего. Кроме того, с семьями осужденной и потерпевшего, а также их родственниками, проведены профилактические беседы с разъяснением норм семейного законодательства, а также положений уголовного кодекса РФ о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В управлении подчеркнули, что в соответствии со ст. 4 УК РФ лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от национальности, убеждений, а также других обстоятельств.Приговором суда 20-летней девушке назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.Фото http://kubantv.ru