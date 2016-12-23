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В Саратове открылась выставка прикладного детского творчества

Новости / Культура
В Саратове открылась выставка прикладного детского творчества


Она проходит в областном центре экологии, краеведения и туризма.

По информации министерства культуры области, в выставке приняло участие 210 работ воспитанников и 46 руководителей организаций дополнительного образования из разных районов области. Они представили на суд посетителей авторских кукол, традиционных народных кукол, работы с деревом (резьба, художественное выпиливание, выжигание, роспись, береста), с глиной и архитектурным пластилином, тканью и многое другое.

В рамках выставки состоялся семинар «Детское прикладное творчество в системе дополнительного образования детей» для руководителей команд-участников и мастер-классы по темам: «Работа с лентами», «Новогодний аксессуар», «Лепка сувениров из глины», «Стильные воротнички своими руками».

В состав жюри выставки вошли специалисты областного центра народного творчества, Дома работников искусств, Дворца творчества детей и молодежи Саратова, областного центра экологии, краеведения и туризма, городской станции юных техников и регионального центра допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области.

Итоги выставки будут подведены сегодня, 23 декабря.

Фото http://cs6142.vk.me