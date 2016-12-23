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На рынке Энгельса продавали спиртосодержащую продукцию сомнительного происхождения

Новости
На рынке Энгельса продавали спиртосодержащую продукцию сомнительного происхождения

Из незаконного оборота полицейские изъяли 7782 бутылки спиртосодержащей жидкости емкостью 0,1л, 0,3л, 1,5л, 5л.

По информации регионального управления МВД, образцы изъятой алкогольной продукции направлены на исследование. Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.16 КоАП Российской Федерации.

В полиции напоминают, что в целях сохранения здоровья приобретать алкоголь следует только в магазинах, имеющих лицензию. Для определения подлинности алкогольной продукции используется акцизная марка с определенным номером. Поэтому следует обратить внимание на марку: имеет ли она водяные знаки, насколько аккуратно наклеена, читается ли ее номер. Что касается бутылки, на этикетке должна быть четко проставлена дата розлива, а сама этикетка, естественно, должна быть «фирменной».

Фото http://www.profinews.com.ua