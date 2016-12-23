На сельхозрынке в пос. Юбилейный пройдет расширенная предновогодняя ярмарка
Масштабная торговля здесь развернется завтра, 24 декабря.
По информации министерства сельского хозяйства области, к реализации будут предложены мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, новогодние елки.
Ярмарки пройдут также на пересечении улиц Пензенская и Томская в Заводском районе, на торговой площадке ТК "На Топольчанской" в пос. Солнечный.
В связи с проведением новогодних праздничных мероприятий работа ярмарки «выходного дня» на Театральной площади временно проводиться не будет. Торговля здесь возобновится с середины января 2017 года.
Фото http://ki.ill.in.ua