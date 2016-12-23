В Ленинском районе пройдет новогодний шоу-карнавал
Мероприятие состоится сегодня, 23 декабря, на стадионе «Сокол».
По информации организаторов, перед собравшимися парадом пройдут символы восточного календаря, разгорится нешуточная борьба за «мешок достижений» Ленинского района, станцуют все Деды Морозы и Снегурочки района, покажут свои умения юные представители зимних видов спорта.
Праздничное настроение своими выступлениями всем гостям мероприятия обеспечат не только сказочные персонажи, но и воспитанники творческих объединений района.
Завершится праздник ярким новогодним фейерверком.
Начало мероприятия в 17:00.
Фото https://pp.vk.me