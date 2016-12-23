В области горели магазин и склад
Всего за прошедшие сутки на территории региона было ликвидировано четыре пожара.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера в районе полудня на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в магазине в селе Спарта Федоровского района. Огонь распространился на площади 30 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
Вечером горел автомобиль «Мерседес Бенс W-124» в селе Наумовка Балаковского района. Площадь пожара составила 4 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 2 человека личного состава.
В три часа ночи поступил сигнал о пожаре на складе на 1-ом Сокурском проезде. Там горели деревянные паллеты на площади 10 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.
Ещ один пожар произошел в Балашове. В результате несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования произошло возгорание в трехкомнатной квартире в пятиэтажке на ул. Набережная Космонавтов. Площадь пожара составила 4 кв.м.
На тушение выезжали 3 единицы техники, 10 человек личного состава.
Фото http://www.jqueryscript.net