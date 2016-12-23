YouTube ополчился на создателя МММ и заблокировал его авторский сериал

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Свой медийный проект Мавроди запустил в декабре 2015 года. В сентябре стартовал новый сезон под названием «Зомби 2 (Чертик)». К моменту блокировки эпизоды сериала были просмотрены более 400 миллионов раз, набрав свыше 100 тысяч комментариев.Главный герой скептически воспринимает окружающую действительность и по ходу действия остается одним из немногих, кто не заразился после укуса зомби. Подчеркивается, что интернет-сериал снят исключительно силами участников финансовой социальной сети, действующей в интернете. Сценарий, музыку и тексты к песням пишет Сергей Мавроди.Со второго сезона, каждый эпизод содержит музыкальную вставку, в которой Мавроди едко комментирует наиболее актуальные события в стране.После блокировки на YouTube, интернет-сериал ушел на видеохостинг Vimeo, на котором последняя серия «Зомби» набрала 14 миллионов просмотров.