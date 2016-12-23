Устранены последствия аварии на Зарубина
Об этом было объявлено на заседании штаба по ликвидации аварийной ситуации на теплосетях в Кировском районе.
По информации пресс-службы городской администрации, по состоянию на 21.45 часов 22 декабря началась подача теплоносителя по всем объектам. Также началось благоустройство места вскрышных работ.
Напомним, что авария на теплотрассе произошла вечером 21 декабря. Без тепла практически на сутки остались 20 домов на Зарубина, Чапаева и Посадского.
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