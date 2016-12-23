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Представлен отчет о модернизации и развитии ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»

Новости
Генеральный директор ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» Евгений Власов представил губернатору Калужской области Анатолию Артамонову отчет о результатах работы предприятия на заседании областного правительства, где речь шла о ведении лесного хозяйства в регионе.

Представлен отчет о модернизации и развитии ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»

Как отметил Евгений Власов, ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» имеет особое значение для развития лесопромышленного комплекса Калужской области, являясь одним из ведущих российских деревообрабатывающих предприятий. Сегодня здесь проводится масштабная модернизация, инвестиции в которую составили уже более 3 млрд рублей. В планах ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» – более чем в два раза увеличить объемы заготовки и переработки леса, что существенно повысит доходы предприятия.
Руководитель ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» рассказал о главной проблеме, с которой приходится сталкиваться предприятию – это устаревшее лесоустройство. Между тем «Союз-Центр» проводит все необходимые лесопосадочные работы для восстановления лесных ресурсов, высадив в 2016 году более 1,5 млн сеянцев ценных пород деревьев в регионе.
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