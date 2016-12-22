Забава, Элли и другие...

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Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова «построил» «Летучий корабль». Волшебная музыкальная сказка многим знакома по знаменитому рисованному мультфильму Гарри Бардина. В новом детском спектакле театра – и прекрасная музыка Максима Дунаевского, и шлягеры на стихи замечательного поэта Юрия Энтина, и любимые герои!«Спектакль «Летучий корабль», созданный по мотивам русской народной сказки, — о мечте! У каждого она своя. Один мечтает выучить иностранные языки и покорить мир, другой — всё купить и править миром, а у третьих в мечтах – маленький домик, русская печка, любимый человек рядом и куча детворы. Наши герои, Иван и Забава, летят друг к другу на крыльях мечты, преодолевая все преграды на своем пути.Много забавных персонажей встречает Иванушка в сказочных широтах — музыкальный ансамбль гламурных бабок-ёжек, хозяйственного Водяного...Добро и справедливость в очередной сказочный раз торжествуют! Вы тоже двигайтесь навстречу мечте с любовью — и всё у вас получится!В спектакле заняты артисты Екатерина Ледяева и Зоя Юдина, Дарья Родимова, Светлана Москвина, Наталья Кошелева и Александра Коваленко, Максим Локтионов и Дмитрий Кривоносов, Александр Каспаров и Андрей Казаков, Игорь Игнатов и Александр Фильянов», - анонсирует премьеру пресс-служба Академдрамы.Главное театральное событие новогодних праздников — Губернаторскую ёлку – вновь принимает Саратовский академический театр юного зрителя имени Ю.П.Киселева. В программе новогоднего праздника в ТЮЗе — интермедия в фойе театра и премьерный спектакль по повести Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» на Большой сцене. Специальные показы для Губернаторской ёлки состоятся утром и днём 28, 29 декабря 2016 года и 2 января 2017 года, все желающие саратовцы смогут попасть на новогоднюю программу в ТЮЗ с 25 декабря по 06 января. Билеты уже в продаже.В основе спектакля, премьеру которого зрители увидят 25 декабря 2016 года — чуть ли не первая в истории русской литературы книга о детстве, сказка Антония Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители». В 1829 году эту волшебную историю сочинил для своего племянника Алёши писатель Алексей Перовский (литературный псевдоним – Антоний Погорельский). Пьесу по мотивам повести Погорельского написала саратовский автор Мария Соловьева. Отталкиваясь от сюжета классической литературной сказки, режиссер и драматург в своей работе стараются приблизить ее героев к современным школьникам. Написанию пьесы предшествовала большая работа с сегодняшними ровесниками главного героя повести Алеши, их мечты и образ мысли найдут свое отражение в спектакле.События в повести Антония Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители» происходят накануне Рождества. Один из учеников, оставшись в одиночестве на каникулах, коротает время в играх на школьном дворе. Подружившись с одной из обитательниц двора, степенной и смышленой черной курицей, Алеша спасает ее от попадания на праздничный стол. Благодаря своему храброму заступничеству за друга, мальчик попадает в таинственное Подземное царство и получает в дар удивительный и магический предмет, маленькое зернышко. Оно способно исполнить мечту многих школьников — подарить возможность никогда больше не делать домашние здания. Что принесет магический подарок своему хозяину, беззаботную жизнь или неожиданные неприятности, на какие еще поступки подвигнет его знакомство с подземными жителями — ответы на все вопросы ждут ребят на Большой сцене Саратовского ТЮЗа.Работает над новой постановкой творческая команда, уже очень хорошо знакомая саратовцам. За плечами режиссёра и артиста ТЮЗа Артёма Кузина, драматурга Марии Соловьевой, художника по костюмам Ольги Колесниковой, композитора Михаила Третьякова и хореографа Алексея Кривеги (также артисты труппы ТЮЗа), художника по свету Максима Шлыкова уже несколько сказочных спектаклей-«хитов». Это новогодние представления «В новом доме Новый год» и «Ёлка. Travel», спектакли «Как найти дорогу к солнцу?» и «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». В этом году к постановочной группе присоединится московский сценограф Софья Злобина, которая в прошлом сезоне создала оформление к дипломному спектаклю студентов Театрального института СГК им. Собинова «Чайка» по А.П. Чехову (режиссёр – Артём Кузин) на Малой сцене.Как и прошлые работы этого творческого объединения авторов, спектакль «Черная курица, или Подземные жители» подарит зрителям незабываемо яркий и красочный мир волшебной сказки, динамичную, полную чудесных событий поучительную историю для зрителей старше 6 лет. Приглашаем детей и их родителей в сказочное путешествие в мир театра на новогодних праздниках!В спектакле заняты: Дарья Доронина, Алексей Карабанов, Андрей Коренев, Алексей Кривега, Евгения Кутенева, Мария Лучкова, Юлия Мещерякова, Ирина Протасова, Ольга Самохина, Михаил Селиванов, Александр Степанов, Кристина Топчева, Александр Тремасов, Михаил Третьяков, Вера Яксанова, Артем Яксанов.Расписание показов новогодней интермедии и спектакля:«Черная курица, или Подземные жители»на Большой сцене ТЮЗа Киселёва25 декабря 2016 года, воскресенье. Начало в 17-0026 декабря 2016 года, понедельник. Начало в 13-30, 17-0027 декабря 2016 года, вторник. Начало в 10-00, 17-0028 декабря 2016 года, среда. Начало в 17-0029 декабря 2016 года, четверг. Начало в 17-0030 декабря 2016 года, пятница Начало в 10-00, 13-30, 17-002 января 2017 года, понедельник. Начало в 17.003 января 2017 года, вторник. Начало в 10.00, 13.30, 17.004 января 2017 года, среда. Начало в 10.00, 13.305 января 2017 года, четверг. Начало в 13.30, 17.006 января 2017 года, пятница. Начало в 10.00, 13.30, 17.00Саратовский академический театр оперы и балета тоже подготовил новогоднюю премьеру – оперу-мюзикл «Волшебник Изумрудного города» на музыку Виктора Лебедева. Это достаточно известная и полюбившаяся людям разных поколений сказка. Создатели спектакля – режиссер Михаил Музалевский, художник Сергей Болдырев и дирижер Аркадий Шур сделали все возможное, чтобы порадовать зрителей декорациями, костюмами и игрой актеров. Историю про девочку Элли, Трусливого Льва, Страшилу и Железного Дровосека знают почти все. Это настоящая, веселая детская комедия, которая будет интересна не только маленьким зрителям, а также взрослым.Показы оперы-мюзикла в двух действиях «Волшебник изумрудного города» состоятся в дни новогодних каникул – 3,5,6 января.В кассе Саратовского театра кукол «Теремок» началась продажа билетов на праздничное театрализованное представление в 2-х отделениях «Новогодние приключения».Маленьким гостям кукольного театра, а также их мамам, папам, бабушкам и дедушкам предстоит отправиться в самое сказочное место на всём белом свете – в царство Деда Мороза.Что это за страна? Кто в ней живёт? Какие тайны хранит замок Деда Мороза? Кто сторожит заветные новогодние подарки? Мы обязательно разгадаем все тайны, а также узнаем, что в этой волшебной стране мы – не единственные гости. Вместе с нами здесь окажутся персонажи настолько невероятные, и вокруг них закрутится такая невероятная история, что нам останется только удивляться, громко хлопать в ладоши, вновь и вновь радоваться тому, что добро побеждает коварство, на ёлке зажигаются праздничные огни, а в наших душах рождается новое чудо.Во время интермедии в фойе театра ребята смогут поучаствовать в весёлых играх, спеть песни, поводить хороводы и, конечно, именно от их сообразительности и находчивости будет зависеть судьба новогоднего праздника.После представления у ёлки для наших маленьких и взрослых волшебников распахнутся двери зрительного зала, где их будет ждать главный подарок – премьера музыкального спектакля-сказки.Отправиться в новогодние приключения вместе с театром «Теремок» можно с 24 декабря по 8 января в 10:00, 13:00 и 16:00.Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» приглашает юных зрителей на прошлогоднюю премьеру - новогоднюю волшебную историю для всей семьи.Чудесную историю о волшебном существе, живущем в елочной игрушке, и необыкновенных приключениях детей, с ним подружившихся, сочинила известный саратовский автор Светлана Микулина. Автор сценария и режиссер - Елена Гладырева, композитор – Михаил Третьяков.В сказке заняты актеры Михаил Юдин, Елизавета Симагина, Наталья Карпова, Игорь Абрамович, Владимир Федотов, Елена Смирнова, Валерия Михеева, а также юные воспитанники Елены Смирновой: Маша Капустина, Алина Тужилина, Элина Дьяченко, Саша Дементьев, Алеша Курбасов.Ознакомиться с датой показов и забронировать билеты можно на сайте театра.Новый драматический театр «Версия» приглашает ребят посмотреть в новогодние каникулы сказку «Снегурушка», показы которой состоятся с 26 по 29 декабря, 3, 7 января. Второй детский спектакль, адресованный детям, в афише «Версии» – «Как Ёжик Новый год встречал». Эту сказку можно посмотреть 24-25 декабря, 4-6 января.В областной филармонии имени Альфреда Шнитке открывает двери «Снегурочкина школа». Творение известного саратовского волшебника, режиссера Александр Авдонина юные ждет зрителей 22-29 декабря, 3-7 января. Время показов – 11.00, 14.00.С 26 декабря по 4 января на театрально-музыкальное представление «Новогоднее приключение, или Музыкальная фантазия под Новый год» зрителей приглашает Саратовская консерватория имени Л.В.Собинова.Спешите купить билеты! Веселых каникул!Елена Маркелова(по материалам пресс-релизов)