Подведены итоги конкурса «Туризм в саратовской глубинке»
Финал состоялся 22 декабря в музее саратовской гармоники.
Конкурс проводится ежегодно министерством молодежной политики, спорта и туризма области. В этом году в нем приняли участие школьники, студенты трех высших профессиональных организаций области: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ имени Гагарина Ю.А. и ССЭИ РЭУ им. Г.В Плеханова (Саратовский социально-экономический институт), а также любители и профессионалы туристической отрасли.
По итогам конкурса в номинации «Лучший туристский маршрут» первое место заняла Карина Владыка, студентка Института истории и международных отношений СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Она представила проект «Саратовская тропа здоровья» - экологический тур с посещением природного парка «Кумысная поляна».
Также в рамках финала была награждена победительница в номинации «Лучшее фото». Ей стала Алина Додонова, студентка СГТУ имени Гагарина Ю.А., с фотоработой «Экскурсия на место приземления Ю.А. Гагарина».
Фото http://www.dostoyanie-pokoleniy.ru