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Подведены итоги конкурса «Туризм в саратовской глубинке»

Новости
Подведены итоги конкурса «Туризм в саратовской глубинке»


Финал состоялся 22 декабря в музее саратовской гармоники.

Конкурс проводится ежегодно министерством молодежной политики, спорта и туризма области. В этом году в нем приняли участие школьники, студенты трех высших профессиональных организаций области: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ имени Гагарина Ю.А. и ССЭИ РЭУ им. Г.В Плеханова (Саратовский социально-экономический институт), а также любители и профессионалы туристической отрасли.

По итогам конкурса в номинации «Лучший туристский маршрут» первое место заняла Карина Владыка, студентка Института истории и международных отношений СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Она представила проект «Саратовская тропа здоровья» - экологический тур с посещением природного парка «Кумысная поляна».

Также в рамках финала была награждена победительница в номинации «Лучшее фото». Ей стала Алина Додонова, студентка СГТУ имени Гагарина Ю.А., с фотоработой «Экскурсия на место приземления Ю.А. Гагарина».

Фото http://www.dostoyanie-pokoleniy.ru