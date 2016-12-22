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На площади Чернышевского восстановили сломанную вандалами фигуру оленя

Новости
На площади Чернышевского восстановили сломанную вандалами фигуру оленя


Работы провели сотрудники МУПП «Саргорсвет».

По информации администрации Волжского района, за короткий срок своего пребывания новый объект очень полюбился жителям и тот факт, что его сломали, очень возмутил горожан. В вечернее время, когда включалась подсветка, световая фигура собирала большое количество жителей, желающих сфотографироваться с новым украшением города.

Сотрудники МУПП «Саргорсвет» отмечают, что каркас формирует образ объекта и обеспечивает его прочность и устойчивость, но он не призван выдерживать нагрузки дополнительного веса.

В Волжской администрации напомнили, что подобная порча имущества, осквернение и уничтожение - это акт вандализма, и он влечет за собой административную ответственность. В связи с этим граждан просят быть более внимательными к происходящему, а свидетелей подобных происшествий просят сообщать о них в органы полиции или в администрацию по телефону: 23-18-50.