На площади Чернышевского восстановили сломанную вандалами фигуру оленя

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По информации администрации Волжского района, за короткий срок своего пребывания новый объект очень полюбился жителям и тот факт, что его сломали, очень возмутил горожан. В вечернее время, когда включалась подсветка, световая фигура собирала большое количество жителей, желающих сфотографироваться с новым украшением города.Сотрудники МУПП «Саргорсвет» отмечают, что каркас формирует образ объекта и обеспечивает его прочность и устойчивость, но он не призван выдерживать нагрузки дополнительного веса.В Волжской администрации напомнили, что подобная порча имущества, осквернение и уничтожение - это акт вандализма, и он влечет за собой административную ответственность. В связи с этим граждан просят быть более внимательными к происходящему, а свидетелей подобных происшествий просят сообщать о них в органы полиции или в администрацию по телефону: 23-18-50.