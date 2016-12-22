Саратовской городской думе исполнилось 20 лет

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"Пятый созыв народных избранников работает сегодня на благо своих избиратели и всего города, - отмечается в поздравительном адресе. - В главном представительном органе Саратова трудятся и ветераны, которым саратовцы доверяют отстаивать их интересы несколько созывов подряд, и те, кто на сентябрьских выборах был избран впервые. Это сочетание опыта со свежим взглядом на решение проблем нашего города позволяет работать эффективно, сохраняя лучшее и привнося новое.Главное для нас это люди, жители нашего любимого города. Так было и так будет. Вы стоите на страже их интересов, остро реагируете на любую несправедливость. В тоже время на вас лежит ответственность и за весь город, и вам удается найти баланс интересов всего городского сообщества, каждого саратовца, обратившегося к вам со своими личными нуждами и чаяниями. Это очень непростая задача, но доверие, оказанное вам на выборах, любовь к нашему городу придают вам и силы, и умения каждый раз находить мудрое решение".