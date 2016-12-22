Саратовцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Рождественский ангел»
Мероприятие проводится в рамках проекта «Большая семья - большая Россия».
По информации комитета общественных связей и национальной политики, все желающие могут принести до 7 января в детский развивающий центр «Колосок» (2-я Садовая, 23 А, район Городского парка) или храм св. Марии Магдалины новые детские игрушки, игры, наборы для творчества.
Из них будут сформированы подарочные наборы и переданы детям из многодетных, малообеспеченных семей в дни празднования Рождества Христова.
Фото http://file.mobilmusic.ru