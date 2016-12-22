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Саратовцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Рождественский ангел»

Новости
Саратовцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Рождественский ангел»


Мероприятие проводится в рамках проекта «Большая семья - большая Россия».

По информации комитета общественных связей и национальной политики, все желающие могут принести до 7 января в детский развивающий центр «Колосок» (2-я Садовая, 23 А, район Городского парка) или храм св. Марии Магдалины новые детские игрушки, игры, наборы для творчества.

Из них будут сформированы подарочные наборы и переданы детям из многодетных, малообеспеченных семей в дни празднования Рождества Христова.

Фото http://file.mobilmusic.ru