В 2017 году в области продолжатся открытые кинопоказы

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По информации учреждения, одним из проектов, наиболее полюбившимся жителям области стали открытые кинопоказы. Так, в День независимости России, 12 июня, впервые в Саратовской области они были организованы в скверах и на площадях различных городов и районных поселков области. Кинопоказы в День независимости России собрали порядка 10 000 жителей Аткарского, Екатериновского, Вольского, Дергачевского, Ивантеевского, Хвалынского и других районов области. Особенно массовым это мероприятие стало для жителей Саратова. На двух площадках областного центра (Набережная Космонавтов и пл. Кирова) демонстрация, организованная областным киновидеоцентром, собрала 6250 человек.Кроме этого, 27 августа впервые в нашей стране прошла Всероссийская акция «Ночь кино», к которой были привлечены учреждения культуры 15 районов области. Единовременно были показаны лучшие новые российские фильмы на открытых площадках городов и поселков области. Акция охватила более 10 000 зрителей.В следующем году областной киновидеоцентр совместно с муниципальными учреждениями культуры продолжит демонстрировать лучшие отечественные фильмы на открытых площадках по всей Саратовской области.Фото http://top54.city