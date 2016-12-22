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В 2017 году в области продолжатся открытые кинопоказы

Новости / Культура
В 2017 году в области продолжатся открытые кинопоказы


Саратовский областной методический киновидеоцентр подвел предварительные итоги своей деятельности за 2016 год, объявленный Годом российского кино.

По информации учреждения, одним из проектов, наиболее полюбившимся жителям области стали открытые кинопоказы. Так, в День независимости России, 12 июня, впервые в Саратовской области они были организованы в скверах и на площадях различных городов и районных поселков области. Кинопоказы в День независимости России собрали порядка 10 000 жителей Аткарского, Екатериновского, Вольского, Дергачевского, Ивантеевского, Хвалынского и других районов области. Особенно массовым это мероприятие стало для жителей Саратова. На двух площадках областного центра (Набережная Космонавтов и пл. Кирова) демонстрация, организованная областным киновидеоцентром, собрала 6250 человек.

Кроме этого, 27 августа впервые в нашей стране прошла Всероссийская акция «Ночь кино», к которой были привлечены учреждения культуры 15 районов области. Единовременно были показаны лучшие новые российские фильмы на открытых площадках городов и поселков области. Акция охватила более 10 000 зрителей.

В следующем году областной киновидеоцентр совместно с муниципальными учреждениями культуры продолжит демонстрировать лучшие отечественные фильмы на открытых площадках по всей Саратовской области.

Фото http://top54.city