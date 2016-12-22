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Осужден бывший глава администрации Турковского района

Новости
Осужден бывший глава администрации Турковского района


Дмитрий Кудряшов признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, в декабре 2013 года между администрацией района и фирмами из Самары и Саратова заключены муниципальные контракты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте «Очистные сооружения в р.п. Турки Саратовской области». Несмотря на то, что работы подрядчики в соответствии с контрактами выполнили не в полном объеме, Кудряшовым подписаны акты о приеме выполненных работ, на основании которых денежные средства в сумме более 7,5 миллионов рублей были перечислены на расчетные счета фирм-подрядчиков.

Как пояснили в следственном управлении, указанные действия повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов администрации Турковского района, выразившееся в необоснованном расходовании бюджетных средств, а также охраняемых законов интересов общества и государства.

Приговором суда Кудряшову назначено наказание в виде штрафа в сумме 80 тысяч рублей, от которого он по решению суда освобожден на основании Постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».