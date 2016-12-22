За четыре года в области стало на 70 поселений меньше

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По информации министерства по делам территориальных образований области, за четыре года областной думой приняты 43 закона, определяющих порядок преобразований отдельных поселений путем их объединения. За 4 года 115 поселений прошли процедуру преобразований, в результате которой вновь образовано 45 поселения. Таким образом с 2013 года число поселений Саратовской области с 397 сократилось до 327 (по состоянию на конец 2016 года).В 2016 году были приняты решения о преобразовании 26 поселений на территории 5 районов. Вновь образованными считаются 10 поселений.По данным министерства, в целом суммарный экономический эффект от укрупнения муниципальных образований на территории Саратовской области оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Он достигается за счет сокращения средств, затрачиваемых на содержание органов местного самоуправления. Сэкономленные средства направляются администрациями на решение вопросов местного значения.