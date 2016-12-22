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Полицейские предупреждают об опасности отравления спиртосодержащей продукцией

Новости
Полицейские предупреждают об опасности отравления спиртосодержащей продукцией


В Саратовской области зарегистрированы случаи продажи спиртных напитков под видом пищевых ароматизаторов для хлебобулочной продукции.

По информации регионального управления МВД, прокуратурой г. Балакова совместно с сотрудниками полиции в магазинах «Колосок» и «Квартет» установлены факты реализации пищевых добавок-ароматизаторов с наименованиями «Пшеничная», «Коньяк» и «Изабелла» объемом от 0,5 до 1,5 л. по цене от 95 до 130 рублей.

При этом продукция расфасована в стеклянные и пластиковые бутылки, потребительская упаковка которых схожа с оформлением обычной алкогольной продукции – водки, коньяка и портвейна. Оформление потребительской тары, сходное с известными марками водки и коньяка, может ввести в заблуждение. В настоящее время достоверные сведения о безопасности таких пищевых добавок отсутствуют.

Как следует из размещенной на этикетках информации, основным ингредиентом пищевых добавок является спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Несмотря на то, что производителем указанная продукция позиционируется как пищевая добавка, фактически она является спиртосодержащей продукцией, производство и оборот которой регулируется положениями Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В соответствии с ним оборот алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями и подлежит лицензированию.

В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях.

С целью недопущения случаев массовых отравлений и других тяжких последствий, особенно в преддверии и во время новогодних праздников, ГУ МВД России по Саратовской области призывает жителей региона незамедлительно сообщать в полицию о случаях выявления сомнительной продукции и лицах, ее распространяющих.

Фото http://lipetskinfo.ru