Сотрудники районной администрации оказывали давление на школы в выборе поставщиков питания
По информации пресс-службы УФСБ России по Саратовской области, 15 декабря возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами администрации Заводского района и подведомственного учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Заводского района г. Саратова».
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудниками районной администрации давались неправомерные указания руководителям муниципальных образовательных учреждений о досрочном расторжении договоров по организации питания детей с действующими поставщиками услуг и оказывалось давление в целях заключения контрактов с афиллированными индивидуальными предпринимателями.
- В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по документированию выявленных преступлений и установлению конкретных лиц, причастных к противоправной деятельности, - сообщили в региональном УФСБ. - 22 декабря одновременно осуществлено около 20 обысков, в том числе в администрации Заводского района, а также по месту жительства лиц, возможно имеющих причастность к противоправной деятельности.
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