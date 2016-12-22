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Жительница Калининского района признана виновной в убийстве сожителя

Новости
Жительница Калининского района признана виновной в убийстве сожителя


Вынесен приговор 49-летней Надежде Сергутовой, обвиняемой по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 2 сентября между 45-летним мужчиной и Сергутовой, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Его причиной послужило то, что женщина отказалась дать сожителю спиртные напитки. В ходе ссоры потерпевший стал оскорблять женщину, в связи с чем она нанесла ему один удар ножом в область груди.

С полученным ранением мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где в тот же день он скончался.

В рамках осуществления предварительного расследования Сергутова признала вину в инкриминируемом ей деянии в полном объеме.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Фото http://kubantv.ru