Театр фокусов «Самокат» подготовил премьеру к Новому году
«Волшебники» - так называется новое представление для детей и родителей, которое театр магии и фокусов «Самокат» покажет в дни новогодних школьных каникул.
Как сообщается на официальном сайте театра, двадцать пять волшебных спектаклей с участием Деда Мороза посмотрят около трех тысяч детей нашего города. Билеты на все представления уже раскуплены.
- Новый год – праздник волшебный и семейный, - говорит художественный руководитель театра С.В. Щукин. – Наше новое представление буквально с первых минут погрузит зрителей в увлекательный мир фокусов и подарит отличное настроение на весь год.
Премьера спектакля состоится 24 декабря.