22 декабря 2016 19:46 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:45 | 22 декабря
Забава, Элли и другие...
16:50 | 22 декабря
Подведены итоги конкурса «Туризм в саратовской глубинке»
16:06 | 22 декабря
На площади Чернышевского восстановили сломанную вандалами фигуру оленя
15:20 | 22 декабря
Саратовской городской думе исполнилось 20 лет
14:32 | 22 декабря
Саратовцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Рождественский ангел»
13:47 | 22 декабря
В 2017 году в области продолжатся открытые кинопоказы
13:01 | 22 декабря
Осужден бывший глава администрации Турковского района
12:10 | 22 декабря
За четыре года в области стало на 70 поселений меньше
11:23 | 22 декабря
Полицейские предупреждают об опасности отравления спиртосодержащей продукцией
10:36 | 22 декабря
Сотрудники районной администрации оказывали давление на школы в выборе поставщиков питания
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Театр фокусов «Самокат» подготовил премьеру к Новому году

Новости / Культура
Театр фокусов «Самокат» подготовил премьеру к Новому году


«Волшебники» - так называется новое представление для детей и родителей, которое театр магии и фокусов «Самокат» покажет в дни новогодних школьных каникул.

Как сообщается на официальном сайте театра, двадцать пять волшебных спектаклей с участием Деда Мороза посмотрят около трех тысяч детей нашего города. Билеты на все представления уже раскуплены.

- Новый год – праздник волшебный и семейный, - говорит художественный руководитель театра С.В. Щукин. – Наше новое представление буквально с первых минут погрузит зрителей в увлекательный мир фокусов и подарит отличное настроение на весь год.

Премьера спектакля состоится 24 декабря.