В 20 домах в центре Саратова отключено отопление
Вчера вечером произошла авария на теплотрассе в Кировском районе.
По информации пресс-службы городской администрации, с 22.40 21 декабря ориентировочно до 16.00 часов 22 декабря отключено теплоснабжение 20 жилых домов. Они располагаются по следующим адресам: ул. Зарубина 100/120, 124/130, 125/135, 84/90, 132/138, 51, 53, 57, 53/57, ул. Чапаева 79, 115/177, 128, 128/130, 151/247, 144, 119/206, 112/124, 136. ул. Посадского 193/199, 179/191, 180/198.
По поручению главы города Валерия Сараева был создан штаб по ликвидации аварии на теплосетях. В настоящее время место повреждения теплотрассы диаметром 600 мм установлено. Бригады ведут работы в районе дома №100/120 по ул.Зарубина. В общей сложности во всех мероприятиях по ликвидации задействованы 50 участников.
В настоящее время производится демонтаж поврежденного участка. Составлен график проведения работ. Ориентировочное время проведения демонтажных и монтажных работ до 14.00 22 декабря. Заполнение системы отопления планируется завершить до 17.00 часов.
Фото http://shraibikus.com