На новой пешеходной зоне пройдет сезонный фестиваль «Пешком»
Организатором мероприятия выступает «Городской молодежный центр».
По информации организаторов, Фестиваль «Пешком» планируется сделать сезонным, то есть проводить его четыре раза в год. Его главные задачи – повышение популярности пеших прогулок и привлечение внимания к наполнению нового городского пространства (пешеходной зоны) интересными для жителей образовательными, культурными и развлекательными объектами.
На фестивале будет работать пять площадок: зона развлечений для детей, фуд-корт, новогодние подарки, зона семейного отдыха, зона активного отдыха.
Фото http://novosti.msk.ru