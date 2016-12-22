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На новой пешеходной зоне пройдет сезонный фестиваль «Пешком»

Новости
На новой пешеходной зоне пройдет сезонный фестиваль «Пешком»


Организатором мероприятия выступает «Городской молодежный центр».

По информации организаторов, Фестиваль «Пешком» планируется сделать сезонным, то есть проводить его четыре раза в год. Его главные задачи – повышение популярности пеших прогулок и привлечение внимания к наполнению нового городского пространства (пешеходной зоны) интересными для жителей образовательными, культурными и развлекательными объектами.

На фестивале будет работать пять площадок: зона развлечений для детей, фуд-корт, новогодние подарки, зона семейного отдыха, зона активного отдыха.

Фото http://novosti.msk.ru