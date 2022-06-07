Сергей Майстров записал новую композицию «Девочка в комнате»
Ожидание нового дня как судного и понимание собственного беспросветного одиночества на фоне оглушительного спокойствия — так в новом сингле Сергея Майстрова раскрывается тема потерянности человека. Это песня о борьбе один на один с этим миром. От внутреннего ощущения сиротливости лирическую героиню в сингле не спасает ничего. Даже то, что она, по сути, не одинока.
Давящее чувство изолированности необычно подчеркивается музыкально. Сам трек звучит очень тепло, ностальгично даже, в лучших традициях русского рока. Это на контрасте со смыслом текста создает общее ощущение тревоги. В отличие от предыдущего творчества Майстрова, которому свойственен симфонический размах, аранжировка сингла «Девочка в комнате» лишена струнных — благодаря такому решению гитара звучит выразительнее, а слова приобретают особенную драматургическую силу.
Ссылка на стриминги: https://band.link/devochkavkomnate
В своём дебютном альбоме «Стихийный», который вышел в 2021 году, Сергей раскрывается как глубокий и чувственный музыкант с завидным поэтическим талантом. В создании «Стихийного» принимали участие Александр Докшин («ДДТ», «Аквариум», «TequillaJazz») и Андрей Алякринский («Алиса», «Сплин», «КИНО»). Песни из альбома были отобраны музыкальными редакциями крупнейших российских стриминговых площадок для плейлистов «Новый рок», «Рок» и «Новый русский рок».
Давящее чувство изолированности необычно подчеркивается музыкально. Сам трек звучит очень тепло, ностальгично даже, в лучших традициях русского рока. Это на контрасте со смыслом текста создает общее ощущение тревоги. В отличие от предыдущего творчества Майстрова, которому свойственен симфонический размах, аранжировка сингла «Девочка в комнате» лишена струнных — благодаря такому решению гитара звучит выразительнее, а слова приобретают особенную драматургическую силу.
Ссылка на стриминги: https://band.link/devochkavkomnate
В своём дебютном альбоме «Стихийный», который вышел в 2021 году, Сергей раскрывается как глубокий и чувственный музыкант с завидным поэтическим талантом. В создании «Стихийного» принимали участие Александр Докшин («ДДТ», «Аквариум», «TequillaJazz») и Андрей Алякринский («Алиса», «Сплин», «КИНО»). Песни из альбома были отобраны музыкальными редакциями крупнейших российских стриминговых площадок для плейлистов «Новый рок», «Рок» и «Новый русский рок».