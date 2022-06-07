7 июня 2022 ВТОРНИК
Новости
13:39 | 07 июня
Житель Ленинского района стал жертвой мошенника при покупке товара в сети Интернет
12:42 | 07 июня
Представлена афиша городских мероприятий в рамках фестиваля «Петровские музыкальные Ассамблеи»
11:45 | 07 июня
Олег Матыцин: «Спартакиада сильнейших станет главным спортивным событием года»
10:48 | 07 июня
Саратовский производитель удвоил выпуск реагентов
09:53 | 07 июня
По итогам января-марта текущего года объем инвестиций в основной капитал Саратовской области составил 25,2 миллиарда рублей
09:00 | 07 июня
В Саратовской области благоустроено 13 скверов и 17 дворов
19:32 | 06 июня
Сергей Майстров записал новую композицию «Девочка в комнате»
17:00 | 06 июня
«Большое чтение в Саратовской области» будет посвящено 350-летию со дня рождения Петра I
16:18 | 06 июня
В Саратовской области состоялось первое заседание Клуба стратегических инициатив
15:36 | 06 июня
Ремонт дороги «Балаково - Духовницкое» поможет ребенку с опасным заболеванием
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Сергей Майстров записал новую композицию «Девочка в комнате»

Культура
Ожидание нового дня как судного и понимание собственного беспросветного одиночества на фоне оглушительного спокойствия — так в новом сингле Сергея Майстрова раскрывается тема потерянности человека. Это песня о борьбе один на один с этим миром. От внутреннего ощущения сиротливости лирическую героиню в сингле не спасает ничего. Даже то, что она, по сути, не одинока.

Сергей Майстров записал новую композицию «Девочка в комнате»

Давящее чувство изолированности необычно подчеркивается музыкально. Сам трек звучит очень тепло, ностальгично даже, в лучших традициях русского рока. Это на контрасте со смыслом текста создает общее ощущение тревоги. В отличие от предыдущего творчества Майстрова, которому свойственен симфонический размах, аранжировка сингла «Девочка в комнате» лишена струнных — благодаря такому решению гитара звучит выразительнее, а слова приобретают особенную драматургическую силу.

Ссылка на стриминги: https://band.link/devochkavkomnate

В своём дебютном альбоме «Стихийный», который вышел в 2021 году, Сергей раскрывается как глубокий и чувственный музыкант с завидным поэтическим талантом. В создании «Стихийного» принимали участие Александр Докшин («ДДТ», «Аквариум», «TequillaJazz») и Андрей Алякринский («Алиса», «Сплин», «КИНО»). Песни из альбома были отобраны музыкальными редакциями крупнейших российских стриминговых площадок для плейлистов «Новый рок», «Рок» и «Новый русский рок».