Актуальное и невероятное кино

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Доцент кафедры оптики и биофотоники Иван Федосов проанализировал в своем выступлении проблематику проникновения науки в сознание современного человека. Профессор кафедры политических наук Владимир Митрохин поведал о тонкостях межличностного общения и трудностях работы с информацией. Доцент кафедры теоретической и социальной философии Даниил Аникин рассказал, что несет в себе термин «мем» и для чего он нужен массовой культуре.В ходе работы фестиваля был организован показ фильмов. За несколько недель до старта все заинтересованные студенты могли ознакомиться с описанием каждого и решить, какие темы их интересуют больше всего. В итоге были выбраны картины:В 1986 году после сбоя на Чернобыльской АЭС были эвакуированы 116 тысяч человек. Но мало кто знает, что более 300 тысяч человек были вовлечены в ликвидацию последствий катастрофы. Многие годы они готовились к уникальному событию: подготовке нового укрытия, который навечно укроет старый саркофаг на четвёртом реакторе. Возвращение в Чернобыль — история о людях, сражающихся с неизвестной стихией ради человечества.Хочется отметить, что даже спустя 30 лет Чернобыль привлекает внимание людей по всему миру. Это загадочное место со своими мифами и легендами, просматривая фильм не замечаешь, как погружаешься в произошедшее.Человеческие возможности, судя по последним изобретениям, огромны, но еще больше возможности машин, которые теперь могут самообучаться. В фильме говорится: «Однажды все диктаторы умрут, но их место может занять бессмертный диктатор, от которого не спастись».«Ваш компьютер знает о вас больше, чем ваша мама», — утверждают эксперты в фильме Криса Пайна, к их мнению стоит прислушаться: в фильме снялись изобретатель Илон Маск, футуролог Реймонд Курцвейл и многие другие. Фильм без лишних эмоций суммирует всё, что нам известно о плюсах и минусах развития искусственного интеллекта. Режиссёр посвятил киноленту Стивену Хокингу, который утверждал, что однажды человечество окажется под угрозой вымирания из-за своей гонки за супермашинным разумом.Автор фильма десять лет проработал в топовых международных рекламных агентствах таких как Saatchi & Saatchi и Lowe & Partners, на позициях от младшего копирайтера до креативного руководителя глобального агентства с 200 сотрудниками и в результате основал Эмоциональную сеть Германа Васке в Германии.В течении 30 лет он общался с знаковыми творцами нашей эпохи. Находясь в разных точках земного шара, он задавал один и тот же вопрос о природе креативности, людям, которым удалось не только преуспеть в своей сфере деятельности, но и преобразить её.Картины объединяет общая черта, все они о вкладе человека в будущее. Каждый старается улучшить свою жизнь, используя труд или креатив, но не всякий осознает, к чему это может привести. Фильмы заставляют задуматься о ситуациях, которые могут произойти в жизни каждого.Очевидно, что актуальной темой следующего фестиваля также будут секреты «завтрашнего дня».— российский фестиваль научных и научно-популярных кинофильмов. Впервые состоялся в 2015 году, с 2016 года проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Программная концепция фестиваля сформировалась во время работы над фестивалем актуального научного кино «360°», который с 2011 года проводился на базе Политехнического музея. По организационной структуре «ФАНК» отличается от большинства кинофестивалей, так как не привязан к конкретному месту и времени. Организаторы описывают «ФАНК» как «кинодвижение», отмечая продолжительность фестиваля и число людей, вовлечённых в его организацию.студентка 4 курса юридического факультета СГУ, направления "Реклама и связи с общественностью"