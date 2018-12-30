30 декабря 2018 18:04 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Больше театров – хороших и разных!

Культура
В Саратове работает весьма интересная альтернативная театральная площадка под названием «Куб», в центре Саратова. Почему альтернативная? Хотя бы потому, что ставит на ней молодой, перспективный и теперь уже признанный режиссер Мурат Абулкатинов. А молодым, как известно, вопреки строкам известной песни, далеко не везде у нас дорога.

Больше театров – хороших и разных!

Окончив Театральный институт СГК им. Л.В. Собинова, молодой человек долго и упорно поступал в Москву на режиссуру. Путь его ждал многотрудный, однако, будучи дипломированным уже актером, Абулкатинов не отступался от своей цели. Его режиссерские практики, увидевшие свет за эти годы в Саратове давно уже оценены по достоинству зрителем. Много говорили и о его «Золушке», поставленной в «Версии», и о фолк-сказе «Финист Ясный Сокол», шедшем там же прошлым летом. «Известия» писали о моноспектакле актрисы Светланы Никулиной «Я не помню тебя отдельно» (рецензия в «Известиях»: «Поэтический коллаж. Читать с расширением» от 30.12. 2015 г.).
Теперь для молодого режиссера, надо полагать, началось самое интересное и плодотворное в жизни любого человека время – зрелость. Завидно счастливое, пожалуй, для всякого, кто уже давно и уверенно артикулирует свой ни на кого не похожий творческий метод.


Больше театров – хороших и разных!

Пьеса «Как-то просто и весьма плачевно» - современная, актеры молодые, художник – московский. Автор пьесы Кирилл Бусидов, художник Ирина Дерябина и режиссер – Мурат Абулкатинов учатся сейчас вместе в мастерской Сергея Женовача в РАТИ-ГИТИС.
Сюжет прост – встречаются двое и ангел. Двое когда-то были вместе. Он теперь – семья, дети, работа, наверное, хорошая. Она – не то гений, не то сумасшедшая, не то просто талантливая девушка со сложностями, чьи внутренние метания оказались когда-то не по росту влюбленному в нее парню. В общем, все классично. Как-то просто, как и следует из названия пьесы, но весьма плачевно. Не судьба, в общем. Ангел в костюме ремонтника зачем-то сводит их снова и заставляет поговорить начистоту. Даже не друг с другом (это им, кажется, так и не удается), а прежде всего каждому с самим собой.

Есть еще мать девушки, которая ее не любит. Или любит, но уже не знает, как подступиться к брошенному когда-то в жизнь самостоятельно разматывать клубок из своих нервов и талантов одинокому человеку-девочке.
Звучат песни «Монеточки», слово «халва» нараспев лейтмотивом. Кто-то из героев любит халву мягкую и сладкую за привкус детства, кто-то – ненавидит за то же самое. Не суть. Кто прав, чем все кончится и чем сердце (вернее сердца) успокоятся - разбираться зрителю.
Нам же хочется сказать несколько слов именно о творческом методе молодого, но при этом уже вполне зрелого режиссера Мурата Абулкатинова.

Больше театров – хороших и разных!

Он будто лепит сценическое повествование из пластилина. Между видами искусства не видно швов, незаметна выкройка. Будто ткань сценического текста - какая-то космическая ртуть. А режиссер научился умело и эффективно использовать ее свойства. Форма и цвет ее не очевидны, а вот действие – сильное. Причем, принятое, как ни странно, благотворно влияет на организм вне зависимости от иммунитета.

Больше театров – хороших и разных!

Приходит на ум определение «пластический спектакль», но вряд ли оно точное. Как аромат дорогих духов. Раскрывается для каждого по-разному.
Причем, зритель здесь не чувствует себя подопытным кроликом.
Театр деликатен, он не вычеркивает зрителя как такового в угоду своей первичной мистериальной природе. Хотя постоянно напоминает о ней, несмотря на прямые отсылки к современности, которые отнюдь не выглядят спекулятивным заигрыванием с молодежью.
Так театр вежливо, но честно и в открытую приглашает зрителя быть сопричастным.

Больше театров – хороших и разных!

Не требует быть оборудованием для лабораторных работ, а оставляет право и дает возможность быть по-настоящему сопричастным. Возможно поэтому, несмотря на грустный в общем-то сюжет, спектакль оставляет странно позитивное и одухотворяющее чувство, дарит позитивный настрой, при этом не развлекает, заставляя всерьез задуматься о важном и вечном.
Весь спектакль «Как-то просто и весьма плачевно» - будто музыка, сыгранная неведомо на чем. Но звучание ее чистое и явно не синтезированное. Честно извлеченное и автором, и режиссером-постановщиком из самых глубин души. С лучшими намерениями. Без лукавых помыслов.
Здесь нет эксперимента, но есть опыт.
И в этом смысле – театров должно быть больше. Разных. После таких опытов хочется сказать – классическое искусство не умрет, ибо ему есть куда развиваться, и, слава Богу, есть кому его развивать.

Больше театров – хороших и разных!

Вероника Чернышева

Иллюстрации Алексея Гуськова
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