Больше театров – хороших и разных!
В Саратове работает весьма интересная альтернативная театральная площадка под названием «Куб», в центре Саратова. Почему альтернативная? Хотя бы потому, что ставит на ней молодой, перспективный и теперь уже признанный режиссер Мурат Абулкатинов. А молодым, как известно, вопреки строкам известной песни, далеко не везде у нас дорога.
Окончив Театральный институт СГК им. Л.В. Собинова, молодой человек долго и упорно поступал в Москву на режиссуру. Путь его ждал многотрудный, однако, будучи дипломированным уже актером, Абулкатинов не отступался от своей цели. Его режиссерские практики, увидевшие свет за эти годы в Саратове давно уже оценены по достоинству зрителем. Много говорили и о его «Золушке», поставленной в «Версии», и о фолк-сказе «Финист Ясный Сокол», шедшем там же прошлым летом. «Известия» писали о моноспектакле актрисы Светланы Никулиной «Я не помню тебя отдельно» (рецензия в «Известиях»: «Поэтический коллаж. Читать с расширением» от 30.12. 2015 г.).
Теперь для молодого режиссера, надо полагать, началось самое интересное и плодотворное в жизни любого человека время – зрелость. Завидно счастливое, пожалуй, для всякого, кто уже давно и уверенно артикулирует свой ни на кого не похожий творческий метод.
Пьеса «Как-то просто и весьма плачевно» - современная, актеры молодые, художник – московский. Автор пьесы Кирилл Бусидов, художник Ирина Дерябина и режиссер – Мурат Абулкатинов учатся сейчас вместе в мастерской Сергея Женовача в РАТИ-ГИТИС.
Сюжет прост – встречаются двое и ангел. Двое когда-то были вместе. Он теперь – семья, дети, работа, наверное, хорошая. Она – не то гений, не то сумасшедшая, не то просто талантливая девушка со сложностями, чьи внутренние метания оказались когда-то не по росту влюбленному в нее парню. В общем, все классично. Как-то просто, как и следует из названия пьесы, но весьма плачевно. Не судьба, в общем. Ангел в костюме ремонтника зачем-то сводит их снова и заставляет поговорить начистоту. Даже не друг с другом (это им, кажется, так и не удается), а прежде всего каждому с самим собой.
Есть еще мать девушки, которая ее не любит. Или любит, но уже не знает, как подступиться к брошенному когда-то в жизнь самостоятельно разматывать клубок из своих нервов и талантов одинокому человеку-девочке.
Звучат песни «Монеточки», слово «халва» нараспев лейтмотивом. Кто-то из героев любит халву мягкую и сладкую за привкус детства, кто-то – ненавидит за то же самое. Не суть. Кто прав, чем все кончится и чем сердце (вернее сердца) успокоятся - разбираться зрителю.
Нам же хочется сказать несколько слов именно о творческом методе молодого, но при этом уже вполне зрелого режиссера Мурата Абулкатинова.
Он будто лепит сценическое повествование из пластилина. Между видами искусства не видно швов, незаметна выкройка. Будто ткань сценического текста - какая-то космическая ртуть. А режиссер научился умело и эффективно использовать ее свойства. Форма и цвет ее не очевидны, а вот действие – сильное. Причем, принятое, как ни странно, благотворно влияет на организм вне зависимости от иммунитета.
Приходит на ум определение «пластический спектакль», но вряд ли оно точное. Как аромат дорогих духов. Раскрывается для каждого по-разному.
Причем, зритель здесь не чувствует себя подопытным кроликом.
Театр деликатен, он не вычеркивает зрителя как такового в угоду своей первичной мистериальной природе. Хотя постоянно напоминает о ней, несмотря на прямые отсылки к современности, которые отнюдь не выглядят спекулятивным заигрыванием с молодежью.
Так театр вежливо, но честно и в открытую приглашает зрителя быть сопричастным.
Не требует быть оборудованием для лабораторных работ, а оставляет право и дает возможность быть по-настоящему сопричастным. Возможно поэтому, несмотря на грустный в общем-то сюжет, спектакль оставляет странно позитивное и одухотворяющее чувство, дарит позитивный настрой, при этом не развлекает, заставляя всерьез задуматься о важном и вечном.
Весь спектакль «Как-то просто и весьма плачевно» - будто музыка, сыгранная неведомо на чем. Но звучание ее чистое и явно не синтезированное. Честно извлеченное и автором, и режиссером-постановщиком из самых глубин души. С лучшими намерениями. Без лукавых помыслов.
Здесь нет эксперимента, но есть опыт.
И в этом смысле – театров должно быть больше. Разных. После таких опытов хочется сказать – классическое искусство не умрет, ибо ему есть куда развиваться, и, слава Богу, есть кому его развивать.
Вероника Чернышева
Иллюстрации Алексея Гуськова
Окончив Театральный институт СГК им. Л.В. Собинова, молодой человек долго и упорно поступал в Москву на режиссуру. Путь его ждал многотрудный, однако, будучи дипломированным уже актером, Абулкатинов не отступался от своей цели. Его режиссерские практики, увидевшие свет за эти годы в Саратове давно уже оценены по достоинству зрителем. Много говорили и о его «Золушке», поставленной в «Версии», и о фолк-сказе «Финист Ясный Сокол», шедшем там же прошлым летом. «Известия» писали о моноспектакле актрисы Светланы Никулиной «Я не помню тебя отдельно» (рецензия в «Известиях»: «Поэтический коллаж. Читать с расширением» от 30.12. 2015 г.).
Теперь для молодого режиссера, надо полагать, началось самое интересное и плодотворное в жизни любого человека время – зрелость. Завидно счастливое, пожалуй, для всякого, кто уже давно и уверенно артикулирует свой ни на кого не похожий творческий метод.
Пьеса «Как-то просто и весьма плачевно» - современная, актеры молодые, художник – московский. Автор пьесы Кирилл Бусидов, художник Ирина Дерябина и режиссер – Мурат Абулкатинов учатся сейчас вместе в мастерской Сергея Женовача в РАТИ-ГИТИС.
Сюжет прост – встречаются двое и ангел. Двое когда-то были вместе. Он теперь – семья, дети, работа, наверное, хорошая. Она – не то гений, не то сумасшедшая, не то просто талантливая девушка со сложностями, чьи внутренние метания оказались когда-то не по росту влюбленному в нее парню. В общем, все классично. Как-то просто, как и следует из названия пьесы, но весьма плачевно. Не судьба, в общем. Ангел в костюме ремонтника зачем-то сводит их снова и заставляет поговорить начистоту. Даже не друг с другом (это им, кажется, так и не удается), а прежде всего каждому с самим собой.
Есть еще мать девушки, которая ее не любит. Или любит, но уже не знает, как подступиться к брошенному когда-то в жизнь самостоятельно разматывать клубок из своих нервов и талантов одинокому человеку-девочке.
Звучат песни «Монеточки», слово «халва» нараспев лейтмотивом. Кто-то из героев любит халву мягкую и сладкую за привкус детства, кто-то – ненавидит за то же самое. Не суть. Кто прав, чем все кончится и чем сердце (вернее сердца) успокоятся - разбираться зрителю.
Нам же хочется сказать несколько слов именно о творческом методе молодого, но при этом уже вполне зрелого режиссера Мурата Абулкатинова.
Он будто лепит сценическое повествование из пластилина. Между видами искусства не видно швов, незаметна выкройка. Будто ткань сценического текста - какая-то космическая ртуть. А режиссер научился умело и эффективно использовать ее свойства. Форма и цвет ее не очевидны, а вот действие – сильное. Причем, принятое, как ни странно, благотворно влияет на организм вне зависимости от иммунитета.
Приходит на ум определение «пластический спектакль», но вряд ли оно точное. Как аромат дорогих духов. Раскрывается для каждого по-разному.
Причем, зритель здесь не чувствует себя подопытным кроликом.
Театр деликатен, он не вычеркивает зрителя как такового в угоду своей первичной мистериальной природе. Хотя постоянно напоминает о ней, несмотря на прямые отсылки к современности, которые отнюдь не выглядят спекулятивным заигрыванием с молодежью.
Так театр вежливо, но честно и в открытую приглашает зрителя быть сопричастным.
Не требует быть оборудованием для лабораторных работ, а оставляет право и дает возможность быть по-настоящему сопричастным. Возможно поэтому, несмотря на грустный в общем-то сюжет, спектакль оставляет странно позитивное и одухотворяющее чувство, дарит позитивный настрой, при этом не развлекает, заставляя всерьез задуматься о важном и вечном.
Весь спектакль «Как-то просто и весьма плачевно» - будто музыка, сыгранная неведомо на чем. Но звучание ее чистое и явно не синтезированное. Честно извлеченное и автором, и режиссером-постановщиком из самых глубин души. С лучшими намерениями. Без лукавых помыслов.
Здесь нет эксперимента, но есть опыт.
И в этом смысле – театров должно быть больше. Разных. После таких опытов хочется сказать – классическое искусство не умрет, ибо ему есть куда развиваться, и, слава Богу, есть кому его развивать.
Вероника Чернышева
Иллюстрации Алексея Гуськова