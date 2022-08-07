Заседание комиссии по качеству строительных материалов
Большинство лабораторий, которые должны проверять качество строительных материалов, выдают номинальные «сертификаты». Это происходит потому, что их самих никто не проверяет.
95% материалов, прежде чем попасть на стройку, должны быть проверены на качество. Для этого необходимо в лаборатории пройти испытания – например, бетонного блока под прессом. Программа испытаний разрабатывается в рамках систем добровольной сертификации (СДС).
C ними в России большие проблемы:
а) зарегистрировать такую систему может кто угодно (вплоть до ИП);
б) их деятельность никто не контролирует. Реально ли данный бетонный блок прошёл испытание, или его сертификат – купленная онлайн бумажка, проверить невозможно.
Поэтому стройки России наводнены фальсификатом – до 60% по некоторым видам продукции. Сейчас же, когда компании вынуждены искать альтернативные источники сырья и закупаться у непроверенных поставщиков, доля некачественных стройматериалов достигнет 80-90%. И никто не сможет гарантировать, что не прошедший испытания бетонный блок внезапно не рухнет.
Как это предотвратить, на расширенном заседании Межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества, продукции, работ и услуг расскажут:
• гендиректор Российского института стандартизации Денис Миронов;
• гендиректор Национального института аккредитации Росаккредитации Денис Сухецкий;
• председатель комиссии по подтверждению соответствия Общественного совета при Росстандарте Сергей Колдашев и другие.
Также на мероприятии обсудят:
- отсутствие в России технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий»;
- проблемы в сфере безопасности труда.
Спикеры:
• вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров;
• исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Антон Солон;
• председатель комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Мосгордумы Александр Козлов;
• председатель Профсоюза строителей России Борис Сошенко;
• директор саморегулируемой организации «Альянс строителей» Елена Жучкова и прочие.
Модератор: президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество» Александр Халимовский.
95% материалов, прежде чем попасть на стройку, должны быть проверены на качество. Для этого необходимо в лаборатории пройти испытания – например, бетонного блока под прессом. Программа испытаний разрабатывается в рамках систем добровольной сертификации (СДС).
C ними в России большие проблемы:
а) зарегистрировать такую систему может кто угодно (вплоть до ИП);
б) их деятельность никто не контролирует. Реально ли данный бетонный блок прошёл испытание, или его сертификат – купленная онлайн бумажка, проверить невозможно.
Поэтому стройки России наводнены фальсификатом – до 60% по некоторым видам продукции. Сейчас же, когда компании вынуждены искать альтернативные источники сырья и закупаться у непроверенных поставщиков, доля некачественных стройматериалов достигнет 80-90%. И никто не сможет гарантировать, что не прошедший испытания бетонный блок внезапно не рухнет.
Как это предотвратить, на расширенном заседании Межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества, продукции, работ и услуг расскажут:
• гендиректор Российского института стандартизации Денис Миронов;
• гендиректор Национального института аккредитации Росаккредитации Денис Сухецкий;
• председатель комиссии по подтверждению соответствия Общественного совета при Росстандарте Сергей Колдашев и другие.
Также на мероприятии обсудят:
- отсутствие в России технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий»;
- проблемы в сфере безопасности труда.
Спикеры:
• вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров;
• исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Антон Солон;
• председатель комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Мосгордумы Александр Козлов;
• председатель Профсоюза строителей России Борис Сошенко;
• директор саморегулируемой организации «Альянс строителей» Елена Жучкова и прочие.
Модератор: президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество» Александр Халимовский.