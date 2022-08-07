Заседание комиссии по качеству строительных материалов

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95% материалов, прежде чем попасть на стройку, должны быть проверены на качество. Для этого необходимо в лаборатории пройти испытания – например, бетонного блока под прессом. Программа испытаний разрабатывается в рамках систем добровольной сертификации (СДС).C ними в России большие проблемы:а) зарегистрировать такую систему может кто угодно (вплоть до ИП);б) их деятельность никто не контролирует. Реально ли данный бетонный блок прошёл испытание, или его сертификат – купленная онлайн бумажка, проверить невозможно.Поэтому стройки России наводнены фальсификатом – до 60% по некоторым видам продукции. Сейчас же, когда компании вынуждены искать альтернативные источники сырья и закупаться у непроверенных поставщиков, доля некачественных стройматериалов достигнет 80-90%. И никто не сможет гарантировать, что не прошедший испытания бетонный блок внезапно не рухнет.Как это предотвратить, на расширенном заседании Межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества, продукции, работ и услуг расскажут:• гендиректор Российского института стандартизации Денис Миронов;• гендиректор Национального института аккредитации Росаккредитации Денис Сухецкий;• председатель комиссии по подтверждению соответствия Общественного совета при Росстандарте Сергей Колдашев и другие.Также на мероприятии обсудят:- отсутствие в России технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий»;- проблемы в сфере безопасности труда.Спикеры:• вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров;• исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Антон Солон;• председатель комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Мосгордумы Александр Козлов;• председатель Профсоюза строителей России Борис Сошенко;• директор саморегулируемой организации «Альянс строителей» Елена Жучкова и прочие.Модератор: президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество» Александр Халимовский.