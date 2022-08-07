7 августа 2022 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
17:00 | 05 августа
Работодателей области информируют о возможности дополнительного образования для сотрудников
16:15 | 05 августа
Проекты по оказанию помощи детям с особенностями развития стали победителями областного конкурса НКО
15:23 | 05 августа
Саратовцы смогут зарегистрировать брак в новогодние праздники
14:39 | 05 августа
В Саратове пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту
13:48 | 05 августа
В Саратовской области объем отгруженной продукции в производстве текстиля и одежды вырос в 1,3 раза
12:51 | 05 августа
В СГТУ заполнены все бюджетные места на очную форму обучения бакалавриата и специалитета
12:00 | 05 августа
Эксперты высказались о предстоящих выборах
11:59 | 05 августа
Общественный штаб заключает соглашения с партиями и НКО по наблюдению за выборами
11:35 | 05 августа
Предприниматели и самозанятые могут получить денежные средства на запуск рекламы
10:48 | 05 августа
Зарплата сотрудников почты за год выросла на 18%
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Заседание комиссии по качеству строительных материалов

Бизнес
Большинство лабораторий, которые должны проверять качество строительных материалов, выдают номинальные «сертификаты». Это происходит потому, что их самих никто не проверяет.

95% материалов, прежде чем попасть на стройку, должны быть проверены на качество. Для этого необходимо в лаборатории пройти испытания – например, бетонного блока под прессом. Программа испытаний разрабатывается в рамках систем добровольной сертификации (СДС).

C ними в России большие проблемы:

а) зарегистрировать такую систему может кто угодно (вплоть до ИП);
б) их деятельность никто не контролирует. Реально ли данный бетонный блок прошёл испытание, или его сертификат – купленная онлайн бумажка, проверить невозможно.

Поэтому стройки России наводнены фальсификатом – до 60% по некоторым видам продукции. Сейчас же, когда компании вынуждены искать альтернативные источники сырья и закупаться у непроверенных поставщиков, доля некачественных стройматериалов достигнет 80-90%. И никто не сможет гарантировать, что не прошедший испытания бетонный блок внезапно не рухнет.

Как это предотвратить, на расширенном заседании Межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества, продукции, работ и услуг расскажут:

• гендиректор Российского института стандартизации Денис Миронов;
• гендиректор Национального института аккредитации Росаккредитации Денис Сухецкий;
• председатель комиссии по подтверждению соответствия Общественного совета при Росстандарте Сергей Колдашев и другие.

Также на мероприятии обсудят:

- отсутствие в России технического регламента «О безопасности строительных материалов и изделий»;
- проблемы в сфере безопасности труда.

Спикеры:

• вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров;
• исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Антон Солон;
• председатель комиссии по госстроительству и местному самоуправлению Мосгордумы Александр Козлов;
• председатель Профсоюза строителей России Борис Сошенко;
• директор саморегулируемой организации «Альянс строителей» Елена Жучкова и прочие.

Модератор: президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество» Александр Халимовский.