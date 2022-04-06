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Антонов положительно оценил предлагаемые на федеральном уровне меры поддержки строительной отрасли и развития льготной ипотеки

Бизнес


По словам депутата от «Единой России» это позволит людям вкладывать средства в улучшение собственных жилищных условий.

Правительство России продолжает принимать меры по повышению устойчивости нашей экономики. Об этом в своём телеграм-канале рассказал первый зампред облдумы, председатель региональной Торгово-промышленной палаты Алексей Антонов. Он отметил, что, в свою очередь, ТПП РФ также подготовила очередной пакет мер по поддержке бизнеса. Они касаются как малого и среднего, так и крупного предпринимательства. Это позволит нашим производителям адаптироваться к текущей ситуации, перенастроить производственные и логистические цепочки, а людям – получить максимальную возможность доступа к товарам и услугам, подчеркнул Антонов.

Он отметил, что отдельные меры поддержки, уже подписанные на федеральном уровне, касаются строительной отрасли и развития льготных ипотечных программ: «Прошлый год позволил нашему региону выйти на хорошие показатели – было построено более миллиона квадратных метров жилья. Но этот комплекс видов бизнеса гораздо шире – от рынка стройматериалов до проектировщиков. В любом случае исторически сложилось, что строительство является одним из локомотивов развития экономики любой страны. Главное, чего сегодня необходимо добиться – чтобы с уменьшением уровня ставки рефинансирования процент по ипотеке также снижался. Это создаст условия для роста предложений на рынке жилья и не допустит появления новых обманутых дольщиков, решить проблему которых в нашем регионе удалось благодаря участию Председателя Госдумы Вячеслава Володина. К тому же это позволит людям вкладывать средства в улучшение собственных жилищных условий».
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