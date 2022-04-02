Количество лотов с отделкой в два раза больше предложений без отделки

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Тенденция последовательного наращивания объема лотов с отделкой (за 2021 год он вырос на 15%) в краткосрочной перспективе сходит на нет. В марте 2022 года в экспозиции находилось 57 800 лотов без отделки в 156 проектах и 103 200 лотов с отделкой в 139 проектах. В этой выборке еще не выведены в продажу дополнительно 11 200 лотов без отделки и 13 000 лотов с отделкой.В текущих условиях неопределенности, поиска новых подрядчиков и поставщиков, число квартир с отделкой в выводимых проектах будет стремиться к сокращению.В проектах ценовых ниш «элит» и «премиум» доля предложений с готовым ремонтом в начале 2022 составляла 34%, четверть предложений предлагались в предчистовой отделке, 41% – без отделки. В этих сегментах у девелоперов больше возможностей для «маневров» в реформировании концепции предложений при небольшой доле сделок с отделкой.«В проектах, где доля реализованного объема лотов с отделкой составит порядка 40%, девелоперы будут выполнять обязательства. Реформирование пройдет в проектах, где продажи еще не стартовали. Многие застройщики, решая задачи импортозамещения и выстраивания новых логистических цепочек, будут искать компромисс. Им может быть предчистовая отделка white box», – считает генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.Напомним, что VSN Realty входит в топ-5 компаний рынка новостроек Москвы и Московской области. Агентское направление включает работу с объектами массового и высокобюджетного сегмента. Портфель VSN Realty насчитывает более 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Компания является партнером девелоперов MR Group, Capital Group и «Интеко» по эксклюзивной и ко-эксклюзивной реализации проектов жилой недвижимости.