Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico адаптируются под дорожное покрытие
Эксперты специализированного магазина BlackTyres представили рейтинг лучших летних шин с посадочным диаметром 15 дюймов для комплектации легковых автомобилей.
В основе топ-10 – предпочтения покупателей торговой площадки. В тройку лидеров вошла линейка Viatti Strada Asimmetrico, выпускаемая на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Авторы рейтинга выдели следующие преимущества данных шин: хорошая цена, износостойкость, курсовая устойчивость на сухом покрытии.
«Шины линейки Viatti Strada Asimmetrico пользуются спросом не только у автовладельцев, но и отвечает всем необходимым требованиям международных автоконцернов – поставляются на первичную комплектацию, собираемых в России автомобилей зарубежных марок, – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Стоит отметить, что до 31 июля на всю летнюю продукцию Viatti с посадочным диаметром 14–19 дюймов распространяется действие акции «Шиномонтаж от KAMA TYRES», в рамках которой покупателям комплекта шин бренда предоставляется шиномонтаж бесплатно», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico адаптируются под дорожное покрытие, поглощают удары при преодолении неровностей, позволяют уверенно проходить скоростные повороты. Четыре широких кольцевых канавки эффективно выводят воду из пятна контакта. Угол наклона стенок канавок оптимально рассчитан для сопротивления сдвигу блоков рисунка при маневрировании автомобиля и обеспечивает безопасность активного вождения как на сухой, так и на влажной дорожной поверхности.
Асимметричный рисунок протектора позволяет эффективно работать как внешней стороне шины для повышения устойчивости и управляемости, так и внутренней стороне для повышения сцепных свойств при динамичном разгоне и торможении. Массивные ребра жесткости на внешней и центральной части протектора равномерно распределяют нагрузку при активном прохождении скоростных поворотов. Усиленная структура построения центральной и внутренней части протектора более эффективно передает тяговые и тормозные усилия.
Полные правила акции «Шиномонтаж от KAMA TYRES», а также список шинных центров, участвующих в акции, доступны на сайте VIATTI. Количество товара по специальному предложению ограничено. Подробности и детали услуг, входящих в акцию, уточняйте в выбранном шинном центре – участнике акции. Акция может быть завершена в любое время без дополнительного уведомления со стороны Организатора.
Организатор акции: ООО «Торговый дом «Кама», официальный дистрибьютор продукции Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES (ООО «Торговый дом «Кама», 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория Промзона, корпус аик-24, кабинет 402, ОГРН 1021602510533, ИНН 1651024807).
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KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 22% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/
В основе топ-10 – предпочтения покупателей торговой площадки. В тройку лидеров вошла линейка Viatti Strada Asimmetrico, выпускаемая на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES. Авторы рейтинга выдели следующие преимущества данных шин: хорошая цена, износостойкость, курсовая устойчивость на сухом покрытии.
«Шины линейки Viatti Strada Asimmetrico пользуются спросом не только у автовладельцев, но и отвечает всем необходимым требованиям международных автоконцернов – поставляются на первичную комплектацию, собираемых в России автомобилей зарубежных марок, – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». – Стоит отметить, что до 31 июля на всю летнюю продукцию Viatti с посадочным диаметром 14–19 дюймов распространяется действие акции «Шиномонтаж от KAMA TYRES», в рамках которой покупателям комплекта шин бренда предоставляется шиномонтаж бесплатно», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
Летние легковые шины Viatti Strada Asimmetrico адаптируются под дорожное покрытие, поглощают удары при преодолении неровностей, позволяют уверенно проходить скоростные повороты. Четыре широких кольцевых канавки эффективно выводят воду из пятна контакта. Угол наклона стенок канавок оптимально рассчитан для сопротивления сдвигу блоков рисунка при маневрировании автомобиля и обеспечивает безопасность активного вождения как на сухой, так и на влажной дорожной поверхности.
Асимметричный рисунок протектора позволяет эффективно работать как внешней стороне шины для повышения устойчивости и управляемости, так и внутренней стороне для повышения сцепных свойств при динамичном разгоне и торможении. Массивные ребра жесткости на внешней и центральной части протектора равномерно распределяют нагрузку при активном прохождении скоростных поворотов. Усиленная структура построения центральной и внутренней части протектора более эффективно передает тяговые и тормозные усилия.
Полные правила акции «Шиномонтаж от KAMA TYRES», а также список шинных центров, участвующих в акции, доступны на сайте VIATTI. Количество товара по специальному предложению ограничено. Подробности и детали услуг, входящих в акцию, уточняйте в выбранном шинном центре – участнике акции. Акция может быть завершена в любое время без дополнительного уведомления со стороны Организатора.
Организатор акции: ООО «Торговый дом «Кама», официальный дистрибьютор продукции Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES (ООО «Торговый дом «Кама», 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город Нижнекамск, территория Промзона, корпус аик-24, кабинет 402, ОГРН 1021602510533, ИНН 1651024807).
Источник
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 22% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/