6 марта 2021 СУББОТА
Новости
19:07 | 05 марта
В очередном раунде проекта «Ну-ка все вместе!» блистал Гарик Зебелян из Сочи
16:48 | 05 марта
Отправка и выдача писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла на 30% в 2020 году
16:45 | 05 марта
Клип на песню «Не брошу на полпути» выпустила певица Ёлка
15:25 | 05 марта
Продажа единых социальных проездных билетов на апрель начнется 7 марта
14:39 | 05 марта
Чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» пройдет в эти выходные
13:48 | 05 марта
Ежемесячная выплата из материнского капитала снова продлевается по заявлению
12:57 | 05 марта
Финалисты Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части муниципального образования «Город Саратов» представили свои проекты
12:00 | 05 марта
Саратовский областной музей краеведения представил программу на 6 и 7 марта
10:54 | 05 марта
Более семидесяти природоохранных мероприятий будет реализовано на ПривЖД в 2021 году
09:58 | 05 марта
На общероссийской платформе жители Саратовской области смогут выбрать скверы для благоустройства
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Наличие металла на 620 базах России – сервис Е-Металл поможет выбрать поставщика

Бизнес
Сервис Е-Металл размещает складское наличие более 620 металлобаз России и помогает быстро найти металл и выбрать поставщика.

Наличие металла на 620 базах России – сервис Е-Металл поможет выбрать поставщика

В чем наши преимущества?
1. Сервис абсолютно бесплатен для покупателя
2. Покупка металла напрямую со склада без посредников
3. Оплата только проверенным поставщикам
4. Снижение расходов на доставку
5. Ускорение процесса поиска металла
6. Покупка нужных вам позиций без замены на "похожие"

Умный поиск, сортировка и фильтры по параметрам, сортировка по удаленности и поиск по городам. Мы делаем все, чтобы поиск металла занимал меньше времени и был максимально удобным.

Проверка актуальности данных

Как мы проверяем данные?

1. Проверяем поставщиков на плагиат (наличие схожих объемов, резких скачков тоннажа)
2. Проверяем входные документы, сертификаты, договоры аренды склада, фото, видео 3.Проверяем рекомендации от покупателей из этого города или региона 4.Проверяем личным присутствием на складе благодаря партнерской программе 5.Проверяем актуальность информации и требуем еженедельного обновления остатков

Что еще?

Выбор поставщика

Благодаря отзывам и оценкам реальных покупателей при выборе можно основываться на рейтинг поставщиков. В карточке поставщика перейдите по ссылкам Контур.Фокус и СБИС для быстрой проверки надежности юридического лица.

Фильтрация по удаленности металлобазы

Укажите город, в который требуется поставка, и найдите ближайшую к вам металлобазу, тем самым экономя на стоимости доставки.

Заявки в свободном доступе

Есть раздел, в котором покупатель может опубликовать свою потребность в свободной форме. Доступ к базе с заявками не ограничен для поставщиков.

Полезное
Раздел «Полезное» содержит необходимые для удобной работы сервисы и справочники, включая:
• Калькулятор металла
• Справочник производителей труб
• Справочник стандартов


Заходите на наш сайт e-metall.ru. Сервис развивается и становится удобней с каждым днем!

На правах рекламы
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код