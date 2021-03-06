Наличие металла на 620 базах России – сервис Е-Металл поможет выбрать поставщика
Сервис Е-Металл размещает складское наличие более 620 металлобаз России и помогает быстро найти металл и выбрать поставщика.
В чем наши преимущества?
1. Сервис абсолютно бесплатен для покупателя
2. Покупка металла напрямую со склада без посредников
3. Оплата только проверенным поставщикам
4. Снижение расходов на доставку
5. Ускорение процесса поиска металла
6. Покупка нужных вам позиций без замены на "похожие"
Умный поиск, сортировка и фильтры по параметрам, сортировка по удаленности и поиск по городам. Мы делаем все, чтобы поиск металла занимал меньше времени и был максимально удобным.
Проверка актуальности данных
Как мы проверяем данные?
1. Проверяем поставщиков на плагиат (наличие схожих объемов, резких скачков тоннажа)
2. Проверяем входные документы, сертификаты, договоры аренды склада, фото, видео 3.Проверяем рекомендации от покупателей из этого города или региона 4.Проверяем личным присутствием на складе благодаря партнерской программе 5.Проверяем актуальность информации и требуем еженедельного обновления остатков
Что еще?
Выбор поставщика
Благодаря отзывам и оценкам реальных покупателей при выборе можно основываться на рейтинг поставщиков. В карточке поставщика перейдите по ссылкам Контур.Фокус и СБИС для быстрой проверки надежности юридического лица.
Фильтрация по удаленности металлобазы
Укажите город, в который требуется поставка, и найдите ближайшую к вам металлобазу, тем самым экономя на стоимости доставки.
Заявки в свободном доступе
Есть раздел, в котором покупатель может опубликовать свою потребность в свободной форме. Доступ к базе с заявками не ограничен для поставщиков.
Полезное
Раздел «Полезное» содержит необходимые для удобной работы сервисы и справочники, включая:
• Калькулятор металла
• Справочник производителей труб
• Справочник стандартов
Заходите на наш сайт e-metall.ru. Сервис развивается и становится удобней с каждым днем!
На правах рекламы
В чем наши преимущества?
1. Сервис абсолютно бесплатен для покупателя
2. Покупка металла напрямую со склада без посредников
3. Оплата только проверенным поставщикам
4. Снижение расходов на доставку
5. Ускорение процесса поиска металла
6. Покупка нужных вам позиций без замены на "похожие"
Умный поиск, сортировка и фильтры по параметрам, сортировка по удаленности и поиск по городам. Мы делаем все, чтобы поиск металла занимал меньше времени и был максимально удобным.
Проверка актуальности данных
Как мы проверяем данные?
1. Проверяем поставщиков на плагиат (наличие схожих объемов, резких скачков тоннажа)
2. Проверяем входные документы, сертификаты, договоры аренды склада, фото, видео 3.Проверяем рекомендации от покупателей из этого города или региона 4.Проверяем личным присутствием на складе благодаря партнерской программе 5.Проверяем актуальность информации и требуем еженедельного обновления остатков
Что еще?
Выбор поставщика
Благодаря отзывам и оценкам реальных покупателей при выборе можно основываться на рейтинг поставщиков. В карточке поставщика перейдите по ссылкам Контур.Фокус и СБИС для быстрой проверки надежности юридического лица.
Фильтрация по удаленности металлобазы
Укажите город, в который требуется поставка, и найдите ближайшую к вам металлобазу, тем самым экономя на стоимости доставки.
Заявки в свободном доступе
Есть раздел, в котором покупатель может опубликовать свою потребность в свободной форме. Доступ к базе с заявками не ограничен для поставщиков.
Полезное
Раздел «Полезное» содержит необходимые для удобной работы сервисы и справочники, включая:
• Калькулятор металла
• Справочник производителей труб
• Справочник стандартов
Заходите на наш сайт e-metall.ru. Сервис развивается и становится удобней с каждым днем!
На правах рекламы