«Большой этнографический диктант-2021» пройдет с 3 по 7 ноября
«Народов много – страна одна!» - под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена к празднованию Дня народного единства.
Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, но и обратит внимание широкой общественности на вопросы межнационального мира и согласия.
Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран.
Рабочие языки Диктанта – русский, английский, испанский.
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Задания оформлены в виде теста и включают в себя:
- 20 вопросов – общефедеральная часть, единая для всех участников;
- 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации;
- 30 вопросов – зарубежная часть, единая для всех участников за пределами Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут.
По итогам участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.
Мероприятин впервые прошло 4 октября 2016 года, участие в нем приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru