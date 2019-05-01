Комиссия по приему концессионных объектов «КВС» обследовала новый водопровод
Сегодня, 30 апреля, состоялось комиссионное принятие объектов капитального строительства 2018 года, возводимых ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в соответствии с соглашением между компанией и администрацией муниципального образования "Город Саратов".
Повесткой выездного совещания рабочей группы стало завершение реконструкции водопровода на ТЭЦ-5.
Магистральный водовод диаметром 700 мм снабжает питьевой водой крупнейшее предприятие энергетического комплекса, обеспечивающее теплом более 60% жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Саратова. Прежние коммуникации были проложены в 1988 году и к моменту реконструкции полностью исчерпали свой эксплуатационный ресурс. В рамках инвестиционной программы ООО «КВС» построен новый трубопровод протяженностью более 1800 метров. Участок водосетей выполнен из полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет, что значительно превышает сроки концессионного соглашения. Реконструкция объекта позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей города и снизить показатели аварийности коммунальной инфраструктуры.
По итогам выездного мероприятия участники рабочей группы признали мероприятие по реконструкции магистрального водопровода на ТЭЦ-5 выполненным в полном объеме.