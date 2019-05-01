1 Мая 2019 СРЕДА
Новости
21:07 | 30 апреля
«Наука будущего»: в Сочи пройдут научный форум и конференция
18:00 | 30 апреля
Саратовские хоккеисты завоевали «бронзу» на международном турнире
17:09 | 30 апреля
В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...»
16:47 | 30 апреля
Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания" в этом году пройдёт с 16 по 21 мая
16:27 | 30 апреля
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1000 саратовских семей
15:58 | 30 апреля
Ретропоезд «Воинский эшелон» прибудет в Саратов 3 мая
15:09 | 30 апреля
Саратовцы приглашаются в летний читальный зал в городском саду «Липки»
14:18 | 30 апреля
Музей Льва Кассиля стал обладателем гранта В. Потанина
13:21 | 30 апреля
1 мая в Саратове будут временно ограничены движение и остановка на некоторых улицах
11:31 | 30 апреля
Народный артист России Юрий Петрович Ошеров стал лауреатом Специальной премии фестиваля «Арлекин» «За великое служение театру для детей»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Комиссия по приему концессионных объектов «КВС» обследовала новый водопровод

---


Сегодня, 30 апреля, состоялось комиссионное принятие объектов капитального строительства 2018 года, возводимых ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в соответствии с соглашением между компанией и администрацией муниципального образования "Город Саратов".

Повесткой выездного совещания рабочей группы стало завершение реконструкции водопровода на ТЭЦ-5.

Магистральный водовод диаметром 700 мм снабжает питьевой водой крупнейшее предприятие энергетического комплекса, обеспечивающее теплом более 60% жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Саратова. Прежние коммуникации были проложены в 1988 году и к моменту реконструкции полностью исчерпали свой эксплуатационный ресурс. В рамках инвестиционной программы ООО «КВС» построен новый трубопровод протяженностью более 1800 метров. Участок водосетей выполнен из полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет, что значительно превышает сроки концессионного соглашения. Реконструкция объекта позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей города и снизить показатели аварийности коммунальной инфраструктуры.

По итогам выездного мероприятия участники рабочей группы признали мероприятие по реконструкции магистрального водопровода на ТЭЦ-5 выполненным в полном объеме.