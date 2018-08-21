В Саратове в рамках межрегионального форума обсудят проблемы отцовства в России
23 августа 2018 года в лицее «Солярис» (ул. им. Лисина С.П., 7Б) Саратова пройдет межрегиональный форум «Отцовство в России – современные тенденции и приоритеты», организованный при поддержке уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Правительства Саратовской области.
В работе форума планируется участие уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой, руководителя Совета отцов при уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Андрея Коченова, а также представителей профильных министерств и ведомств, государственных органов и органов местного самоуправления Саратовской области, региональных Советов отцов, экспертов и специалистов в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства, родительской общественности.
Участники встречи обсудят актуальные вопросы поддержки семей, поделятся опытом в реализации проектов в сфере поддержки отцовства, материнства и детства.