21 августа 2018 00:36 ВТОРНИК
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16:32 | 21 августа
Ремонтные работы автоподъезда к Энгельсу подошли к концу
15:00 | 21 августа
Начался саратовский этап международной эстафеты "Бег мира"
14:03 | 21 августа
В Ивантеевке появилась новая пешеходная зона
13:09 | 21 августа
В сентябре пройдут обменные гастроли театров юного зрителя Саратова и Твери
12:12 | 21 августа
Десница святителя Спиридона Тримифунтского будет принесена в Покровский храм Саратова
10:39 | 21 августа
Региональное МЧС определило лучших газодымозащитников
09:21 | 21 августа
В Волге рядом с Набережной Космонавтов утонул мужчина
18:00 | 20 августа
Театр оперетты готовит премьеру спектакля «Фиалка Монмартра»
17:15 | 20 августа
Житель Перелюбского района заявил о неправомерных действиях сотрудника полиции
16:36 | 20 августа
Обнародована программа IV Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского
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В Саратове в рамках межрегионального форума обсудят проблемы отцовства в России

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23 августа 2018 года в лицее «Солярис» (ул. им. Лисина С.П., 7Б) Саратова пройдет межрегиональный форум «Отцовство в России – современные тенденции и приоритеты», организованный при поддержке уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Правительства Саратовской области.

В работе форума планируется участие уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой, руководителя Совета отцов при уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Андрея Коченова, а также представителей профильных министерств и ведомств, государственных органов и органов местного самоуправления Саратовской области, региональных Советов отцов, экспертов и специалистов в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства, родительской общественности.

Участники встречи обсудят актуальные вопросы поддержки семей, поделятся опытом в реализации проектов в сфере поддержки отцовства, материнства и детства.