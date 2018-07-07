Из-за трансляции матча с участием сборной России продлят работу общественного трансморта
Жители города смогут воспользоваться услугами перевозчиков на нескольких маршрутах.
Как сообщает МКУ «Транспортное управление», в связи с проведением трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира FIFA 2018 «Россия – Хорватия» на стадионе «Локомотив» по окончании мероприятия будет организована отправка общественного транспорта от железнодорожного вокзала города Саратова в различные районы города в вечернее время до 01.00 08 июля.
Так, жители города смогут воспользоваться услугами перевозчиков на маршрутах № 60, № 48, № 54, № 45, №64, № 55А, № 3, № 65, № 75, № 67.
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